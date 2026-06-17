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افت قیمت جهانی نفت برنت برای دومین روز متوالی

قیمت نفت خام برنت دریای شمال با کاهش جزئی ۵ سنتی (۰.۰۶ درصدی) به ۷۸ دلار و ۹۱ سنت رسید و برای دومین جلسه معاملاتی متوالی افت کرد.
کد خبر: ۱۳۷۹۷۰۹
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افت قیمت جهانی نفت برنت برای دومین روز متوالی

به گزارش تابناک به نقل از رویترز، قیمت نفت در روز چهارشنبه با کاهش جزئی مواجه شد و روند نزولی جلسه قبل را ادامه داد. سرمایه‌گذاران در حال ارزیابی توافق صلح آمریکا و ایران هستند، هرچند عدم قطعیت درباره از سرگیری کامل کشتیرانی از تنگه هرمز، از افت بیشتر قیمت‌ها جلوگیری کرده است. 

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال با ۵ سنت معادل ۰.۰۶ درصد کاهش به ۷۸ دلار و ۹۱ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۱ سنت معادل ۰.۰۱ درصد کاهش، روی ۷۶ دلار و ۴ سنت معامله شد.هر دو شاخص در روز سه‌شنبه برای دومین جلسه متوالی حدود ۵ درصد افت کردند و به پایین‌ترین سطح سه‌ماهه خود رسیدند. این کاهش تحت تأثیر امید به از سرگیری جریان نفت از طریق تنگه هرمز پس از توافق آمریکا و ایران رخ داده است.

پریانکا ساچدوا، تحلیلگر ارشد بازار در فیلیپ نووا، گفت: «بازارها به‌طور کلی در حال حذف صرف ریسک ژئوپلیتیک نهفته در قیمت‌های نفت هستند. با این حال، مسیر به سمت عادی‌سازی همچنان ساده نیست. اگرچه توافق‌های سیاسی ممکن است رو به پیشرفت باشند، اما ترافیک فیزیکی نفتکش‌ها از طریق تنگه هرمز هنوز به‌طور کامل بهبود نیافته است».

طبق این توافق، آمریکا محاصره خود بر بنادر ایران را لغو می‌کند و تهران اجازه عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز را می‌دهد؛ آبراهی که از زمان حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی در ۲۸ فوریه عملاً مسدود شده بود.

تحلیلگران معتقدند قیمت نفت آمریکا در محدوده نوسانی ۱۰ دلار بالاتر یا پایین‌تر از ۸۰ دلار در هر بشکه باقی خواهد ماند.پیش از بسته شدن تنگه هرمز، حدود یک‌پنجم از عرضه جهانی نفت خام و گاز طبیعی مایع از این آبراه عبور می‌کرد. این تفاهم‌نامه که هنوز جزئیات کامل آن منتشر نشده، آتش‌بس شکننده آوریل را برای ۶۰ روز دیگر تمدید می‌کند تا فضایی برای مذاکرات جهت دستیابی به آتش‌بس دائمی فراهم شود.

با این حال، مقامات صنعت می‌گویند بازگشت کامل به سطوح تولید و پالایش پیش از جنگ احتمالاً هفته‌ها، ماه‌ها یا حتی سال‌ها طول خواهد کشید.رژیم صهیونیستی هم از آتش‌بس آوریل و هم از آخرین پیمان آمریکا و ایران فاصله گرفته که این موضوع عدم قطعیت درباره پایداری توافق را افزایش می‌دهد.

حملات پهپادی رژیم در روز سه‌شنبه سه خودرو را در جنوب لبنان هدف قرار داد و حداقل چهار کشته و چند زخمی بر جای گذاشت. داده‌ها نشان می‌دهد ظرفیت پالایش نفت خام چین در ماه مه به صورت سالانه ۹.۱ درصد کاهش یافته و به پایین‌ترین سطح در نزدیک به چهار سال اخیر رسیده است. پالایشگاه‌ها در بحبوحه جنگ ایران، شروع به برداشت از ذخایر خود کرده‌اند.

گزارش موسسه نفت آمریکا (API) نیز حاکی از کاهش ۸.۳ میلیون بشکه‌ای موجودی نفت خام آمریکا در هفته منتهی به ۱۲ ژوئن است که بیش از انتظار بازار (کاهش ۴.۶ میلیون بشکه‌ای) بوده است. 

این رویدادها در چارچوب تنش‌های اخیر خاورمیانه و توافق مرحله‌ای آمریکا-ایران برای تمدید آتش‌بس و بازگشایی نسبی هرمز رخ داده و بازارها واکنش مثبتی به کاهش ریسک ژئوپلیتیک نشان داده‌اند، هرچند ابهامات اجرایی و موضع اسرائیل همچنان عامل نوسان است.

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نفت برنت قیمت نفت توافق آمریکا و ایران بازار نفت آتش بس خاورمیانه تقاضای چین نفت خام تنگه هرمز
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا
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