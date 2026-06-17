وداع با چهره ماندگار رادیو
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ مراسم تشییع زنده یاد بهروز رضوی امروز چهارشنبه ۲۷ خرداد با حضور مدیران صداوسیما، هنرمندان و جمعی از مردم در مسجد بلال در حال برگزاری است.
پیمان جبلی رئیس صداوسیما، همایون اسعدیان، احمد پهلوانیان معاون صدا، عاطفه رضوی، حسین پاکدل، اقبال واحدی نیکبخت، فرزاد حسنی، علی همت مومیوند، حمید محمدی، مجید مطفری، بیوک میرزایی، مجید زین العابدین، شهاب اسفندیاری، سلیم غفوری، فرشید شکیبا، راحله امینیان، سیدعلی صالحی، منوچهر آذری، جمعی از نیروهای جمعیت هلال احمر از دیگر حاضران مراسم هستند.
از جمله حاضران در مراسم هستند.
اجرای مراسم را سعید توکلی بر عهده دارد و در ابتدای این آئین آیاتی از قران کریم قرائت شد.
در ابتدا فرهنگ جولایی در سخنانی گفت: گفتن درباره رفیقی که ۵۰ سال با هم کار کردیم سخت است. صدای بی نظیر یکی از ویژگیهای بهروز بود. سواد و کاربلدی اش باعث شد صدای او بهتر دیده شود. او همه ویژگیهای یک هنرمند توانا را داشت.
جولایی در پایان با پخش صدای رضوی آخرین سخنان او را درباره توجه به مردم پخش کرد و از حسرت تعطیلی برنامه «یکشنبه سبز» از رادیو البرز گفت که چند سال پیش با حضور رضوی ساخته میشد.
رضوی با صبر و حوصله گویندگان جوان را راهنمایی میکرد
در ادامه عذرا وکیلی در سخنانی یادآور شد: بهروز رضوی واقعا حیف شد. صدای گرم و صمیمی او همیشه در خاطرهها میماند. اولین خاطره دیدار ما به ۳۷ سال پیش برمی گردد که من تهیه کننده «قصه شب» بودم.
او متواضع مهربان و صبور بود. بارها دیدم با صبر و حوصله گویندگان جوان را راهنمایی میکرد.
سپس توکلی متن پیام تسلیت سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را خواند که در بخشی از آن آمده بود: خبر درگذشت استاد بهروز رضوی صدای زیبا و ماندگار کشورمان موجب اندوه و دریغ شد در روزگاری که صداها بسیارند، اما ماندگاری اندک است زنده یاد بهروز رضوی صدایی بود که در جان مردم نشست. در آن طنین دلنشین سالها انس با ادبیات، دقت در زبان فارسی، احترام به مخاطب و نجابت هنرمندانه نهفته بود. فقدان این هنرمند ارجمند فقدان بخشی از خاطره جمعی ماست و بی تردید یاد و نام آن استاد ارجمند در کنار صداهای اصیل و ماندگار فرهنگ ایرانی باقی خواهد ماند.
سپس داوود حیدری گوینده رادیو بیان کرد: من از بهروز رضوی هم کار هم مرام و معرفت و هم انسانیت را آموختم. افتخار میکنم که در کنار افرادی، چون منوچهر نوذری، بهروز رضوی، امیر نوری، حمید منوچهری و … آموختم. رضوی فقط یک صدا و گوینده نبود، او نقاش بود، موسیقی را به خوبی میشناخت، خواننده و نوازنده بود و بالاتر از همه انسانی والا بود و با شاگردانش آرام و صبور رفتار میکرد. کم حرف میزد، اما دریایی از واژگان بود.
بهروز رضوی یک فرهنگپژوه بود
سید عباس سجادی مجری تلویزیون دیگر سخنرانی بود که درباره رضوی صحبت کرد و گفت: اگر صرفا بهروز رضوی را به عنوان گوینده بشناسیم در حقش ظلم کردهایم او یک فرهنگ پژوه بود. در استخدام واژهها این قابلیت را داشت که در و گوهر از زبانش بریزد. به متنها هویت میداد هرچند هر متنی را نمیخواند. زمانی متنی را به او دادم و گفت این متن اشکال ویرایشی دارد. خانواده اش اصیل و هنرمند هستند. برادرش بیضا رضوی از نوازندگان تنبک بوده است.
وی در پایان عنوان کرد: او ترانه سرا بود؛ وجهی که شاید با آن چندان آشنا نباشیم. به خانواده بزرگ او تسلیت میگویم.
سپس پیمان جبلی رئیس صداوسیما در سخنانی تصریح کرد: ما در چند سال اخیر ضایعههای مختلفی را شاهد بودیم که هر یک تاریخ سازمان و رادیو و تلویزیون را برای دههها خلق کردند و درسهای بزرگی به یادگار گذاشتند. بهروز رضوی فقط یک همکار نبود بخشی از خاطره حافظه تاریخی رادیو بود. چند سال اخیر که این بزرگان را از دست دادیم ضایعه جبران ناپذیری برای ما بوده است.
وی ادامه داد: باید قدر کسانی را که همچنان از وجودشان بهرهمند هستیم بیشتر بدانیم. باید این مسیر پرافتخار ادامه پیدا کند. ما در رسانه فقط با صدا و تصویر حرکت نمیکنیم و اگر این چنین بود این حماسههای بزرگ آفریده نمیشد. صدا و تصویر برای انتقال مفاهیمی است که همراه با عشق و ایمان و … است. نمونهای از این عشق هم ساختمان شیشهای است که در سالگرد این حادثه هستیم. ما در رسانه ملی صدا و تصویر را برای انتقال باور و فرهنگ ایمان و عشق به وطن استفاده میکنیم. بالاتر از صدای بهروز رضوی صدای حقیقت است که همیشه باقی خواهد ماند.
در پایان با خواندن نماز بر پیکر زنده یاد بهروز رضوی، این هنرمند به سمت بهشت زهرا (س) بدرقه شد.