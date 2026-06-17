



به گزارش تابناک؛ «کاظمی» وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد:

دوره استفاده از لباس فرم مدارس سه ساله می شود.



ثبت‌نام دانش‌آموزان باید بدون هیچ‌گونه محدودیت انجام شود و هیچ مدیری حق ندارد، مانع ایجاد کند.



در مدارس نمونه دولتی، برگزاری هرگونه آزمون یا مصاحبه برای پذیرش دانش‌آموزان پایه هفتم ممنوع است.



کلاس‌های جبرانی حضوری برای جبران عقب‌ماندگی‌های تحصیلی دانش‌آموزان برگزار می‌شود.