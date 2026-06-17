لباس فرم مدارس سه ساله میشود
دوره استفاده از لباس فرم مدارس سه ساله می شود.
کد خبر: ۱۳۷۹۷۰۵| |
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به گزارش تابناک؛ «کاظمی» وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد:
دوره استفاده از لباس فرم مدارس سه ساله می شود.
ثبتنام دانشآموزان باید بدون هیچگونه محدودیت انجام شود و هیچ مدیری حق ندارد، مانع ایجاد کند.
در مدارس نمونه دولتی، برگزاری هرگونه آزمون یا مصاحبه برای پذیرش دانشآموزان پایه هفتم ممنوع است.
کلاسهای جبرانی حضوری برای جبران عقبماندگیهای تحصیلی دانشآموزان برگزار میشود.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱۱
با اینهمه تعطیلی ، اگه سایز لباسها کوچک نمیشه ، 12 سال رو هم جواب میداد
یعنی بچه ای که در سن رشد هست لباسش هم رشد میکنه و اندازش میشه بعد سه سال ؟ یا بخاطر گرانی مواد غدایی رشد ها ثابت میمونه ؟
دست ازس. بچه های مردم بردارید
لباس فرم دیگه چیه مگه پادگانه
لباس فرم دیگه چیه مگه پادگانه
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
ناشناس| |
۱۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
و هیچ هدف دیگری ندارد
ببین دانشگاه فقط کمی آزادتر است تمرکز روی چه چیزهایی است و هر روز چه حاشیه هایی تولید میکند
ناشناس| |
۱۱:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
ناشناس| |
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
ناشناس ۱۱ .۲۳
اموزش و پروش با هم معنا داره
تمرکز بر اموزش نباید مانع پرورش بشه
اموزش و پروش با هم معنا داره
تمرکز بر اموزش نباید مانع پرورش بشه
آقای وزیر مگه میشه رشد اندام بچه ها رو با بخشنامه و دستورالعمل متوقف کرد؟؟؟
این چه مدیریتی است؟؟
آموزش و پرورش در دوره شما ورشکست شد ازبی سوادی دانش آموزان تا توانایی تدریس معلمانی که سواد و هنر معلمی ندارند و فقط اشتغال دارند
در آینده نزدیک حقیقت آشکار خواهد شد
این چه مدیریتی است؟؟
آموزش و پرورش در دوره شما ورشکست شد ازبی سوادی دانش آموزان تا توانایی تدریس معلمانی که سواد و هنر معلمی ندارند و فقط اشتغال دارند
در آینده نزدیک حقیقت آشکار خواهد شد
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