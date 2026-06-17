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لباس فرم مدارس سه ‌ساله می‌شود

دوره استفاده از لباس فرم مدارس سه ساله می شود.
کد خبر: ۱۳۷۹۷۰۵
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1319 بازدید
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۱۱
لباس فرم مدارس سه ‌ساله می‌شود



به گزارش تابناک؛ «کاظمی» وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد:
دوره استفاده از لباس فرم مدارس سه ساله می شود.

ثبت‌نام دانش‌آموزان باید بدون هیچ‌گونه محدودیت انجام شود و هیچ مدیری حق ندارد، مانع ایجاد کند.

در مدارس نمونه دولتی، برگزاری هرگونه آزمون یا مصاحبه برای پذیرش دانش‌آموزان پایه هفتم ممنوع است.

کلاس‌های جبرانی حضوری برای جبران عقب‌ماندگی‌های تحصیلی دانش‌آموزان برگزار می‌شود.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
0
12
پاسخ
با اینهمه تعطیلی ، اگه سایز لباسها کوچک نمیشه ، 12 سال رو هم جواب میداد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
0
17
پاسخ
یعنی بچه ای که در سن رشد هست لباسش هم رشد میکنه و اندازش میشه بعد سه سال ؟ یا بخاطر گرانی مواد غدایی رشد ها ثابت میمونه ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
4
11
پاسخ
دست ازس. بچه های مردم بردارید
لباس فرم دیگه چیه مگه پادگانه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
لباس فرم دارا از ندار رو نا معلوم میکنه به عنوان یک دهه شصتی میگم که لباس کهنه دادش بزرگتر رو می پوشیدم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
ظاهر همه را مثل هم کردن و استفاده از وسایل مثل هم با هدف تمرکز بر آموزش است
و هیچ هدف دیگری ندارد
ببین دانشگاه فقط کمی آزادتر است تمرکز روی چه چیزهایی است و هر روز چه حاشیه هایی تولید میکند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
دارا و ندار رو تو همون لباس فرم هم میشه تشخیص داد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
ناشناس دوم، منم لباس کهنه کسی رو نمی پوشیدم. اما یک لباس رو بزرگتر میخریدیم تا چندسال اضافه تر بپوشیم. اون زمان این کارها مرسوم و عادی بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
1
2
پاسخ
ناشناس ۱۱ .۲۳
اموزش و پروش با هم معنا داره
تمرکز بر اموزش نباید مانع پرورش بشه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
0
4
پاسخ
آقای وزیر مگه میشه رشد اندام بچه ها رو با بخشنامه و دستورالعمل متوقف کرد؟؟؟

این چه مدیریتی است؟؟

آموزش و پرورش در دوره شما ورشکست شد ازبی سوادی دانش آموزان تا توانایی تدریس معلمانی که سواد و هنر معلمی ندارند و فقط اشتغال دارند

در آینده نزدیک حقیقت آشکار خواهد شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
0
5
پاسخ
دارا و ندار میشه از رنگ و رو شناخت. لباس فرم بهانس. اکثریت مردم سوتغذیه دارن. 5-4 سال دیگه کامل مشخص میشه.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
کالا برگ به جای پول نقد به همین دلیل ایجاد شد
حالا کم و زیاد آن بحث دیگری است
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