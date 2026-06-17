مردی که با معرفی خود به‌عنوان نیروی خدماتی وارد منازل شهروندان می‌شد و پس از جلب اعتماد، با تهدید و خشونت اقدام به سرقت اموال باارزش می‌کرد، با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ دستگیر شد.

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ معاون مبارزه با سرقت‌های خاص پلیس آگاهی تهران از دستگیری سارق حرفه‌ای منازل خبر داد که با سوءاستفاده از عنوان نیروی خدماتی، وارد خانه شهروندان شده و پس از جلب اعتماد آنان، با اعمال خشونت اقدام به سرقت اموال باارزش می‌کرد.

سرهنگ موسوی‌فر معاون مبارزه با سرقت‌های خاص پلیس آگاهی تهران در تشریح جزئیات این پرونده اظهار داشت: در پی ارجاع پرونده‌ای با موضوع سرقت به‌عنف به اداره پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ، رسیدگی تخصصی به این موضوع در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد متهم با معرفی خود به‌عنوان نیروی خدماتی، وارد منزل یکی از شهروندان شده و پس از حضور در خانه، در فرصتی مناسب با استفاده از خشونت، مادر سالخورده صاحبخانه را مورد ضرب‌وجرح قرار داده، دست و پای وی را بسته و مقادیری طلا و جواهرات به ارزش حدود ۳۰ میلیارد ریال را سرقت کرده و متواری شده است.

معاون مبارزه با سرقت‌های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: شدت جراحات وارده به این زن سالمند به حدی بود که وی برای درمان به بیمارستان منتقل شد و حدود یک هفته تحت مراقبت‌های پزشکی قرار گرفت.

سرهنگ موسوی‌فر تصریح کرد: با توجه به حساسیت موضوع، تیم ویژه مبارزه با سرقت‌های خشن تحقیقات گسترده‌ای را آغاز کرد و در جریان بررسی‌های تخصصی، پرونده مشابه دیگری در محدوده غرب تهران شناسایی شد که در آن نیز سارق با همین شیوه و شگرد اقدام به سرقت کرده بود.

وی گفت: با بررسی دقیق مستندات، تجمیع اطلاعات دو پرونده و انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، هویت متهم اصلی شناسایی و مشخص شد این فرد در هر دو سرقت نقش داشته است.

این مقام انتظامی افزود: پس از تکمیل تحقیقات، تصویر متهم در اختیار مالباخته قرار گرفت و وی با اطمینان، فرد موردنظر را به‌عنوان عامل سرقت شناسایی کرد. کارآگاهان با وجود اینکه متهم محل تردد ثابتی نداشت، با اقدامات عملیاتی موفق شدند در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ وی را در یک قهوه‌خانه در جنوب تهران شناسایی و دستگیر کنند.

سرهنگ موسوی‌فر خاطرنشان کرد: متهم پس از انتقال به پلیس آگاهی در ابتدا منکر هرگونه ارتباط با سرقت‌ها شد، اما پس از مواجهه با ادله و مستندات موجود، لب به اعتراف گشود و اعلام کرد با جلب اعتماد شهروندان و تحت پوشش نیروی خدماتی وارد منازل شده و در فرصتی مناسب با تهدید و زور، اقدام به سرقت اموال قیمتی می‌کرده است.

وی ادامه داد: در ادامه تحقیقات، با راهنمایی متهم، فردی که اقدام به خرید اموال مسروقه کرده بود نیز شناسایی و دستگیر شد.

معاون مبارزه با سرقت‌های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ در پایان گفت: پس از شناسایی سایر شکات و انجام تحقیقات تکمیلی، پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد و متهمان با صدور قرار تأمین کیفری مناسب روانه زندان شدند.