سومین نفتکش ایرانی از خط محاصره خارج شد

بر اساس گزارش منتشرشده از سوی تانکر ترکرز، سومین نفتکش ایران موفق شده از محدوده‌ای که این پایگاه آن را خط محاصره دریایی آمریکا توصیف کرده، عبور کند.

پایگاه تانکر ترکرز گزارش داد، سومین نفتکش ایرانی از محدوده محاصره دریایی آمریکا عبور کرد. این نفتکش حامل یک میلیون بشکه نفت خام بوده است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، این پایگاه کمی قبل نیز گزارش داده بود، طبق داده‌های سامانه شناسایی خودکار (AIS) دستکم دو ابرنفتکش ایران به نام‌های دیونا و هیرو۲ با مجموعا ۳.۸ میلیون بشکه نفت از حیطه محاصره دریایی آمریکا خارج شدند.

پایگاه مذکور افزود: کشتی استریم شرکت ملی نفتکش ایران از منطقه اختصاصی اقتصادی پاکستان به سمت خط محاصره نزدیک می‌شود.