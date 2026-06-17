درآمد داوران جام جهانی چقدر است؟

داوران جام جهانی ۲۰۲۶ با دریافت دستمزد پایه حدود ۷۰ هزار دلار و پاداش به ازای هر بازی، می‌توانند مبلغ خوبی در جام جهانی به دست بیاورند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ رسانه bolavip در میان جام جهانی ۲۰۲۶ به مقوله درآمد داوران از این رقابت‌ها پرداخته است. بر اساس اطلاعات منتشر شده، دستمزد داوران جام جهانی به صورت ترکیبی از یک هزینه حضور پایه و مبلغی به ازای هر بازی محاسبه می‌شود.

دستمزد پایه: هر داور اصلی برای حضور در جام جهانی، یک مبلغ پایه حدود ۷۰ هزار دلار دریافت می‌کند.

پرداخت به ازای هر بازی: علاوه بر مبلغ پایه، داوران به ازای قضاوت در هر بازی نیز پاداش جداگانه‌ای دریافت می‌کنند؛ هر بازی مرحله گروهی: ۳ هزار دلار، هر بازی مراحل حذفی: از ۱۰ هزار دلار به صورت پلکانی

حداکثر درآمد: بر اساس فرمول‌های تخمینی، یک داور موفق که بتواند تمام مراحل (از جمله فینال) را قضاوت کند، با احتساب پاداش‌ها، می‌تواند تا ۳۰۰ هزار دلار درآمد کسب کند.

حقوق کمک‌داوران چقدر است؟

دستمزد پایه کمک‌داوران نیز ۲۵ هزار دلار است. هر بازی مرحله گروهی: ۲۵۰۰ دلار و هر بازی مراحل حذفی: از ۵۰۰۰ دلار به صورت پلکانی.

داوران علاوه بر مبالغ فوق، یک کمک هزینه روزانه برای پوشش هزینه‌های اقامت در طول تورنمنت دریافت می‌کنند.