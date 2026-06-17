سقوط یک هواپیمای سبک در ایالت تگزاس

یک فروند هواپیمای سبک شامگاه سه‌شنبه به وقت محلی در بزرگراهی در لاردو، تگزاس سقوط کرد و آتش گرفت که به کشته شدن یک نفر منجر شد.

تصاویر اولیه از یک انفجار هولناک در فرودگاهی در ایالت تگزاس حکایت دارد؛ جایی که یک فروند جت شخصی مدل «سسنا ۶۸۰ سایتیشن لَتیتود» لحظاتی پس از فرود یا توقف، به یکباره شعله‌ور و به گوی بزرگ آتش تبدیل شد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، خوزه بائسا، بازرس پلیس لاردو، گفت این هواپیما اندکی پس از ساعت ۱۰ شب با شش سرنشین در بزرگراه لوپ ۲۰ سقوط کرد. هنوز روشن نیست فردی که جان باخته در هواپیما بوده یا روی زمین.

گزارشی فوری از مصدومان زمینی منتشر نشد، هرچند پنج مأمور پلیس به دلیل استنشاق دود به بیمارستان منتقل شدند.

بر اساس اطلاعات فلایت‌اور، شرکت ردیابی و داده‌های هوانوردی، این هواپیما یک جت دوقلوی سسنا سایتیشن لتیتود بود که ساعت ۶:۱۹ عصر از فرودگاه بین‌المللی لوس کابوس در مکزیک برخاسته بود.

هنوز روشن نیست چه عاملی باعث سقوط آن در لاردو، در حدود ۱۴۰ مایلی (۲۲۵ کیلومتری) جنوب غربی سن‌آنتونیو شده است. ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد هواپیما را به پهلو افتاده و کوبیده‌شده به گاردریل بزرگراه نشان می‌داد. دم از بدنه جدا شده بود.

بنا بر گزارش‌های میدانی، افراد حاضر در صحنه، یک نفر را داخل هواپیما دیدند که می‌کوشید شیشه کابین را برای فرار بشکند. خیلی زود، مردم از خودروهایشان پیاده شدند تا از بیرون به شکستن شیشه کمک کنند.

بر اساس این گزارش، سه نفر که به نظر نوجوان می‌آمدند با عجله بیرون دویدند و سپس کسی که به نظر خلبان می‌آمد بیرون آمد. یکی دیگر از خدمه تلاش کرد فردی را که به نظر بیهوش می‌آمد بیرون بکشد.

به گزارش شاهدان عینی، انفجار چنان شدید بود که لرزه آن در محوطه فرودگاه احساس شد. تیم‌های امدادی و آتش‌نشانی بلافاصله به صحنه هجوم بردند و عملیات اطفای حریق را در میان زبانه‌های آتش آغاز کردند.