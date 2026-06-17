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نمایش تحول «ساخت چین» در بازار جهانی

جام جهانی 2026 و درخشش یی‌وو

یی‌وو، شهری کوچک در استان جه‌جیانگ چین که به عنوان «سوپرمارکت جهان» شناخته می‌شود، حدود 2.1 میلیون نوع کالا را به 233 کشور و منطقه جهان عرضه می‌کند.
کد خبر: ۱۳۷۹۶۸۵
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جام جهانی 2026 و درخشش یی‌وو؛ نمایش تحول «ساخت چین» در بازار جهانی

یی‌وو، شهری کوچک در استان جه‌جیانگ چین که به عنوان «سوپرمارکت جهان» شناخته می‌شود، حدود 2.1 میلیون نوع کالا را به 233 کشور و منطقه جهان عرضه می‌کند. بزرگ‌ترین بازار عمده‌فروشی کالاهای کوچک جهان که به دلیل سهم بالای خود در بازار تزئینات کریسمس نیز شناخته می‌شود، اکنون وارد عرصه تأمین کالاهای جام جهانی شده است.


بر اساس داده‌های انجمن کالاهای ورزشی یی‌وو، نزدیک به 70 درصد از تولید کالاهای مرتبط با جام جهانی در این شهر انجام می‌شود. این تحول در حالی رخ داده که شور و شوق پیرامون این دوره از جام جهانی بیش از گذشته با محاسبات تجاری و اقتصادی پیوند خورده است.


رقابتی فراتر از قیمت


بسیاری از شرکت‌ها برای رقابت در حوزه‌ای فراتر از قیمت، از مدت‌ها قبل برای ثبت طرح‌های خود و دریافت مجوزهای رسمی مالکیت معنوی از تیم‌های ملی و باشگاه‌های فوتبال اقدام کرده‌اند. داده‌های رسمی نشان می‌دهد در سال 2025، تعداد 1546 درخواست جدید ثبت اختراع در گمرک یی‌وو ثبت شده که نسبت به سال قبل 29.05 درصد افزایش داشته است.


برای پاسخ به تقاضای روزافزون بازرگانان، مقامات محلی یک مرکز خدمات مالکیت معنوی در بازار تجارت بین‌المللی یی‌وو ایجاد کرده‌اند که 34 خدمت یکپارچه، از ثبت اختراع و علامت تجاری گرفته تا حفاظت از حقوق مالکیت در خارج از کشور را ارائه می‌دهد.


بازتعریف زنجیره تأمین با کیفیت و سرعت


تحلیل کالاهای مصرفی نشان می‌دهد نقش «ساخت چین» در بازار کالاهای ورزشی در حال تغییر است؛ این نقش از یک پایگاه تولید کم‌هزینه به یک شبکه تأمین مبتنی بر کیفیت پایدار و واکنش سریع به نیازهای بازار تبدیل شده است.
روزنامه فایننشال تایمز انگلستان نوشته است که راهبردهای صنعتی در بسیاری از کشورها اغلب فاقد «نگاه بلندمدت و جامع» مشاهده‌شده در چین هستند. مقررات پیچیده، هزینه‌های بالای انرژی، کمبود نیروی کار ماهر و سرعت کمتر توسعه زیرساخت‌ها همچنان بر توان رقابتی این کشورها تأثیر می‌گذارد.
در چنین شرایطی، تکرار ترکیب چین از مقیاس عظیم تولید، بهره‌وری صنعتی و دانش انباشته‌شده در بخش تولید همچنان دشوار است.
تیان شوان، رئیس دانشکده مدیریت گوانگ‌هوا دانشگاه پکن، گفت که فراتر از مزیت هزینه، قدرت واقعی زنجیره تأمین چین در توانایی پاسخ سریع به تقاضای بازار و حفظ ظرفیت تولید و تحویل در مقیاس گسترده نهفته است.


تقویت بازار با مصرف مبتنی بر روندهای جدید


فروشندگان خیابانی در مکزیک معمولاً جزو نخستین افرادی هستند که متوجه می‌شوند هواداران فوتبال چه نوع سوغاتی‌هایی را می‌خواهند و این نشانه‌ها را تقریباً به صورت لحظه‌ای به تأمین‌کنندگان منتقل می‌کنند. بر اساس گزارش روزنامه گلوبال تایمز، پاسخ رایج فروشندگان این است که محصولات چینی تنوع بیشتری دارند، سریع‌تر به فروش می‌رسند و امکان تأمین مجدد آن‌ها در مدت کوتاه وجود دارد.
بر اساس داده‌های گمرک یی‌وو، صادرات کالاها و تجهیزات ورزشی این شهر در سال 2025 به 11.65 میلیارد یوان (1.72 میلیارد دلار) رسید که نسبت به سال قبل 20.3 درصد افزایش داشته است. تنها در دو ماه نخست سال جاری، ارزش صادرات به 2.34 میلیارد یوان رسید که رشد 38.5 درصدی را نشان می‌دهد. صادرات کالاهای ورزشی به آمریکا، کانادا و مکزیک نیز در مجموع به 550 میلیون یوان رسید که نسبت به سال گذشته 21.3 درصد افزایش یافته است.

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