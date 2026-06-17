تعویق چند آزمون کشوری همزمان با مراسم تشییع رهبر شهید

این تغییرات در پی برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید و با هدف فراهم شدن امکان حضور جامعه دانشگاهی، استادان، دانشجویان و داوطلبان آزمون‌های ملی در آیین‌های وداع و تشییع صورت گرفته است.

همزمان با برگزاری مراسم وداع، تشییع و تدفین پیکر مطهر امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (ره)، زمان برگزاری برخی آزمون‌های ملی در حوزه‌های آموزش عالی و علوم پزشکی تغییر کرد و آزمون‌های مذکور با هدف تسهیل حضور دانشگاهیان و داوطلبان در آیین‌های تشییع به تاریخ‌های دیگری موکول شدند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، بنابر اعلام ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (ره)، مراسم وداع با پیکر مطهر ایشان روز‌های ۱۳ و ۱۴ تیرماه در مصلای امام خمینی (ره) تهران برگزار می‌شود و آیین تشییع در تهران، قم و مشهد مقدس به ترتیب در روز‌های ۱۵، ۱۶ و ۱۸ تیرماه برگزار خواهد شد و پیکر مطهر ایشان در حرم امام رضا (ع) به خاک سپرده می‌شود.

در همین راستا، سازمان سنجش آموزش کشور زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ را تغییر داد. بر این اساس، آزمون مذکور که قرار بود در روز‌های ۱۸ و ۱۹ تیرماه برگزار شود، به روز‌های ۲۵ و ۲۶ تیرماه موکول شد.

همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف تسهیل حضور دانشگاهیان در مراسم تشییع رهبر شهید، از تغییر زمان چندین آزمون کشوری علوم پزشکی خبر داد.

بر این اساس، آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور که قرار بود ۱۲ تیرماه برگزار شود، به پنجم شهریورماه ۱۴۰۵ موکول شد.

آزمون صلاحیت حرفه‌ای گروه‌های پرستاری، اتاق عمل و هوشبری نیز از ۱۸ تیرماه به ۲۵ تیرماه منتقل شد.

همچنین پنجاه‌وسومین آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی که پیش‌تر برای ۲۵ تیرماه برنامه‌ریزی شده بود، در اول مردادماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد و آزمون ارتقای دستیاران تخصصی پزشکی نیز با یک هفته تأخیر، در هشتم مردادماه برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، آزمون کتبی گواهینامه و دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی نیز از پنجم شهریورماه به ۱۲ شهریورماه منتقل شده است.

همچنین زمان برگزاری آزمون جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی، پیش‌کارورزی پزشکی و پایان دوره داروسازی که پیش‌تر ۱۲ شهریورماه تعیین شده بود، به ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۵ تغییر یافت.

این تغییرات در پی برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید و با هدف فراهم شدن امکان حضور جامعه دانشگاهی، استادان، دانشجویان و داوطلبان آزمون‌های ملی در آیین‌های وداع و تشییع صورت گرفته است.