صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تعویق چند آزمون کشوری همزمان با مراسم تشییع رهبر شهید

این تغییرات در پی برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید و با هدف فراهم شدن امکان حضور جامعه دانشگاهی، استادان، دانشجویان و داوطلبان آزمون‌های ملی در آیین‌های وداع و تشییع صورت گرفته است.
کد خبر: ۱۳۷۹۶۷۶
| |
965 بازدید
تعویق چند آزمون کشوری همزمان با مراسم تشییع رهبر شهید

همزمان با برگزاری مراسم وداع، تشییع و تدفین پیکر مطهر امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (ره)، زمان برگزاری برخی آزمون‌های ملی در حوزه‌های آموزش عالی و علوم پزشکی تغییر کرد و آزمون‌های مذکور با هدف تسهیل حضور دانشگاهیان و داوطلبان در آیین‌های تشییع به تاریخ‌های دیگری موکول شدند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، بنابر اعلام ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (ره)، مراسم وداع با پیکر مطهر ایشان روز‌های ۱۳ و ۱۴ تیرماه در مصلای امام خمینی (ره) تهران برگزار می‌شود و آیین تشییع در تهران، قم و مشهد مقدس به ترتیب در روز‌های ۱۵، ۱۶ و ۱۸ تیرماه برگزار خواهد شد و پیکر مطهر ایشان در حرم امام رضا (ع) به خاک سپرده می‌شود.

در همین راستا، سازمان سنجش آموزش کشور زمان برگزاری آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ را تغییر داد. بر این اساس، آزمون مذکور که قرار بود در روز‌های ۱۸ و ۱۹ تیرماه برگزار شود، به روز‌های ۲۵ و ۲۶ تیرماه موکول شد.

همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف تسهیل حضور دانشگاهیان در مراسم تشییع رهبر شهید، از تغییر زمان چندین آزمون کشوری علوم پزشکی خبر داد.

بر این اساس، آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور که قرار بود ۱۲ تیرماه برگزار شود، به پنجم شهریورماه ۱۴۰۵ موکول شد.

آزمون صلاحیت حرفه‌ای گروه‌های پرستاری، اتاق عمل و هوشبری نیز از ۱۸ تیرماه به ۲۵ تیرماه منتقل شد.

همچنین پنجاه‌وسومین آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی که پیش‌تر برای ۲۵ تیرماه برنامه‌ریزی شده بود، در اول مردادماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد و آزمون ارتقای دستیاران تخصصی پزشکی نیز با یک هفته تأخیر، در هشتم مردادماه برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، آزمون کتبی گواهینامه و دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی نیز از پنجم شهریورماه به ۱۲ شهریورماه منتقل شده است.

همچنین زمان برگزاری آزمون جامع علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی، پیش‌کارورزی پزشکی و پایان دوره داروسازی که پیش‌تر ۱۲ شهریورماه تعیین شده بود، به ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۵ تغییر یافت.

این تغییرات در پی برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید و با هدف فراهم شدن امکان حضور جامعه دانشگاهی، استادان، دانشجویان و داوطلبان آزمون‌های ملی در آیین‌های وداع و تشییع صورت گرفته است.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
تعویق آزمون مراسم تشییع رهبر شهید
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا
از شکار تا مهار؛ چگونه فناوری ضدپهپاد در حال بازنویسی معماری دفاعی جهان است؟
سفیر جدید عراق در تهران کیست؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پیکر رهبر شهید در عراق تشییع می‌شود
رئیس ستاد برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید منصوب شد
جزییات مراسم تشییع بهروز رضوی
توضیح استاندار تهران درباره جزییات تشییع رهبر شهید
اطلاعیه شماره ۴ ستاد بزرگداشت عروج خونین رهبر شهید
ایران برای استقبال از زائران عراقی آماده می‌شود
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...
آخرین اخبار
تعویض توخل برای ثبت گل شماره ۲۸۰۰ جام جهانی؛ مهاجم انگلستان تاریخ‌ساز شد
خلاصه بازی انگلیس 4 - کرواسی 2
برد انگلستان با درخشش شاهزاده هری در شب فوتبال ناب/ شب تلخ کرواسی پس از ۸ سال
واکنش خیابانی و عزیزی از ناراحتی اعضای تیم ملی از انتقادات‌شان
تقابل «فودبال ایران» و «فوتبال جهان» در ذهن قلعه‌نویی؛ بهترین بازی جام جهانی توسط بهترین نسل تاریخ!
روایت خلبان‌های اف 5 که پایگاه آمریکا را بمباران کردند
آنچه ایران به دست آورد دربرابر آنچه آمریکا به دست آورد!
دریای سرخ می‌توانست قبرستان کشتی‌های دشمن باشد/دکترین جدید دشمن ایمان‌زدایی از نسل جوان ایران است/زبان نسل جدید را باید یاد بگیریم
اندیشکده‌های دیگران چگونه تصویر ایران را می‌سازند؟/قدرت سخت بدون ترجمه فرهنگی ناتمام است
هرچه در میدان به دست آوردیم در مذاکره تثبیت کردیم/ می‌دانم چگونه آنها را وادار به اقدام کنم / رفع محاصره در یک شب نتیجه دیپلماسیِ اقتدار بود
رکورد گل نزنی رونالدو شکست!
خانه‌های خورشیدی؛ از راه‌حل تا رویای حل بحران/ پشت‌بام‌ها را جدی بگیرید!
رحمان رضایی: صعود ما از گروه تاریخی خواهد بود
شیوه خبرساز دست دادن ترامپ با مکرون
ترامپ: عادلانه نیست ایران موشک بالستیک نداشته باشد
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس  (۲۰۵ نظر)
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟  (۱۶۹ نظر)
پشت پرده اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات/ علت چه بود و خدمات کارتی در چه وضعیتی است؟  (۱۶۱ نظر)
پنجمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!  (۱۶۱ نظر)
احمدی‌نژاد اصولگرا نبود، بندبازی زرنگ بود و ولایت فقیه را قبول نداشت/سفیر انگلیس می‌دانست او رئیس‌جمهور می‌شود  (۱۵۷ نظر)
مردم آماده پذیرش افزایش قیمت بنزین نیستند/حذف سهمیه ۵ هزار تومانی اشتباه بود/ بنزین لیتری ۱۳۰ هزار تومانی در زابل!  (۱۰۶ نظر)
شعار مرگ بر عراقچی بی‌شرف سازشکار توسط افراطی‌ها!  (۹۴ نظر)
رفت و برگشت ایران مقابل نیوزلند با دفاع متزلزل و درخشش رضاییان/ یک امتیاز تیم ملی در گام نخست + فیلم  (۹۳ نظر)
شعار شبانه پس از سخنان عراقچی: صلح نمی‌کنیم با خصم پلید  (۸۴ نظر)
ایران در توافق با آمریکا چه داد و چه گرفت؟  (۸۲ نظر)
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا  (۷۹ نظر)
تصاویر حمله سلطنت طلبان به اتوبوس تیم ملی فوتبال  (۷۶ نظر)
استارت افزایش قیمت محصولات ایران خودرو / وقتی پرونده‌دارهای فراری، برای جیب ملت نقشه می‌کشند!  (۷۲ نظر)
تفاهم اخیر حاصل پیروزی میدان و دیپلماسی است / تندرو‌ها حق ندارند انسجام ملی را مخدوش کنند  (۶۷ نظر)
اعتراض شدید سعید حدادیان: غلط کردند / مردم دمار از روزگارتان در می‌آورند / کسی کج برود دمش را می‌چینیم  (۶۷ نظر)
tabnak.ir/005muq
tabnak.ir/005muq