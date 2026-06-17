سرنوشت تلخ سه برادر که عضو باندهای جنایت بودند

به گزارش تابناک؛ روزنامه همشهری نوشت: پس از اعزام وی به بیمارستان امام خمینی (ره)، ۲ نفر از برادران این زندانی به همراه همدستان خود در عملیاتی هالیوودی و با استفاده از سلاح گرم به بیمارستان حمله کردند. آنها با خلع سلاح مأمور بدرقه و ایجاد رعب و وحشت در میان بیماران و کادر درمان، برادر خود را فراری دادند و از صحنه گریختند.

این باند که از غرب کشور برای اجرای نقشه‌های خود به پایتخت می‌آمدند، هر کدام ۷ تا ۸ سابقه زندان داشتند. حتی ۲ نفر از آنها حکم قطع ید داشتند که با تخفیف و بخشش روبه‌رو شده بوند، اما این بار جنایات خود را به سطح سرقت‌های مسلحانه از منازل ارتقا دادند. سرانجام در سال ۱۴۰۲ یکی از برادران در مخفیگاهی در بومهن و دیگری در متل قو دستگیر شد. برادر سوم، اما سرنوشت متفاوتی داشت؛ او که قصد فرار داشت، در جریان یک درگیری مسلحانه با مأموران پلیس، هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد.

پس از تکمیل تحقیقات در تهران و کرج و اعتراف متهمان به ده‌ها فقره سرقت مسلحانه، پرونده ۲ نفر از برادران به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی مورد رسیدگی قرار گرفت. دادگاه با توجه به‌شدت جرائم و استفاده از سلاح گرم، حکم اعدام متهمان را صادر کرد. متهمان دیگر نیز به حبس‌های طولانی محکوم شدند.

با تأیید نهایی این حکم در شعبه ۲۶ دیوان‌عالی کشور، پرونده برای اجرا به شعبه چهارم اجرای احکام دادسرای جنایی تهران ارجاع شده است تا به‌زودی حکم این سارقان مسلح به مرحله اجرا درآید.