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ویزای آمریکا برای هافبک تیم ملی صادر شد

هافبک تیم ملی فوتبال ایران روادید ورود به آمریکا را دریافت کرد.
کد خبر: ۱۳۷۹۶۶۳
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ویزای آمریکا برای هافبک تیم ملی صادر شد

در پی انقضای ویزای «یک بار ورود» مهدی ترابی به آمریکا، با اقدامات انجام گرفته از سوی فدراسیون فوتبال و هماهنگی با فیفا، این بازیکن امروز ویزای «چند بار ورود» خود را دریافت کرد.

به گزارش تابناک به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، ترابی با دریافت این ویزا، مشکلی برای همراهی تیم ملی فوتبال در بازی‌های پیش‌رو ندارد و می‌تواند تیم ملی کشورمان را همراهی کند.

تیم ملی فوتبال کشورمان در ادامه دیدارهای جام جهانی 2026 طی روزهای 31 خرداد و ششم تیر به مصاف بلژیک و مصر خواهد رفت. اولین بازی ایران در این جام مقابل نیوزیلند بود که به تساوی 2 - 2 انجامید.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
United States of America
|
۰۷:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
0
0
پاسخ
این همه بی احترامی . تاج باید درخواست می کرد بازی ها یا در آمریکا یادر مکزیک صورت بگیرند .
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