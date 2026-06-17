ویزای آمریکا برای هافبک تیم ملی صادر شد
هافبک تیم ملی فوتبال ایران روادید ورود به آمریکا را دریافت کرد.
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در پی انقضای ویزای «یک بار ورود» مهدی ترابی به آمریکا، با اقدامات انجام گرفته از سوی فدراسیون فوتبال و هماهنگی با فیفا، این بازیکن امروز ویزای «چند بار ورود» خود را دریافت کرد.
به گزارش تابناک به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، ترابی با دریافت این ویزا، مشکلی برای همراهی تیم ملی فوتبال در بازیهای پیشرو ندارد و میتواند تیم ملی کشورمان را همراهی کند.
تیم ملی فوتبال کشورمان در ادامه دیدارهای جام جهانی 2026 طی روزهای 31 خرداد و ششم تیر به مصاف بلژیک و مصر خواهد رفت. اولین بازی ایران در این جام مقابل نیوزیلند بود که به تساوی 2 - 2 انجامید.
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