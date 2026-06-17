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اشک‌های مسی پس از گلزنی برابر الجزایر+عکس

آرژانتین قهرمان جهان در دوره قبلی به مصاف الجزایر رفت و لیونل مسی در این بازی تاریخی بعد از ثبت گل خود اشک ریخت.
کد خبر: ۱۳۷۹۶۶۲
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به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، آرژانتین که با عنوان قهرمان جهان در تورنمنت جدید حاضر شده، در شهر کانزاس سیتی به مصاف الجزایر رفت. در این بازی، لیونل مسی، ستاره ۳۹ ساله آرژانتینی، به عنوان اولین بازیکن تاریخ، برای ششمین بار در جام جهانی حضور یافت.

مسی، که هشت بار برنده توپ طلا شده است، در دقیقه ۱۷ بازی با یک شوت قدرتمند که موجب شد لوکا زیدان درون دروازه حریف تسلیم شود، گل اول را برای آرژانتین به ثمر رساند. این گل، چهاردهمین گل مسی در تاریخ جام جهانی بود

این ستاره سابق بارسلونا به شدت تحت تأثیر احساسات قرار گرفت و بلافاصله پس از گل اولی که برای کشورش به ثمر رساند، اشک‌هایش را با پیراهنش پاک کرد، در حالی که در استادیوم با هیجانی بزرگ و پرشور نظاره‌گر درخشش او بود.

این اما پایان کار مسی در این بازی نبود و او در ادامه دو گل دیگر نیز به ثمر رساند تا یک تنه امضای پیروزی آرژانتین برابر الجزایر را بزند و تیمش را به پیروزی در بازی افتتاحیه‌اش برساند.

در شرایطی که کیلیان امباپه پیش از این بازی با ثبت دو گل مقابل سنگال موفق به عبور از این بازیکن شده بود، هت‌تریک لیونل مسی او را به رکورد دست نیافتنی چند سال اخیر میروسلاو کلوزه رساند تا شب درخشان خود را در کانزاس سیتی ثبت کند.

اشک‌های لیونل مسی پس از گلزنی در دیدار آرژانتین و الجزایر (عکس)

مسی پیش از این در جام‌های جهانی ۲۰۰۶، ۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ به ترتیب ۱، ۴، ۱ و ۷ گل به ثمر رسانده بود. او در جام جهانی ۲۰۱۰ در آفریقای جنوبی موفق به گلزنی نشد. گل ۱۴ او در نخستین بازی جام جهانی ۲۰۲۶ به ثبت رسید

مسی در تاریخ ۱۵ ژوئن ۲۰۱۴ در استادیوم ماراکانا، گل زیبایی به بوسنی زد و در ادامه در جام جهانی ۲۰۱۴ در برزیل، با گلزنی در برابر ایران و نیجریه، نقش کلیدی در صعود آرژانتین به مراحل بالاتر ایفا کرد.

اشک‌های لیونل مسی پس از گلزنی در دیدار آرژانتین و الجزایر (عکس)

در جام جهانی ۲۰۱۸، او تنها یک گل به نیجریه زد و در جام جهانی ۲۰۲۲، گل‌های مهمی به ویژه در مرحله حذفی به ثمر رساند. مسی در این جام، گل اول را در برابر عربستان سعودی از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند و در ادامه با گلزنی در برابر مکزیک و فرانسه، به قهرمانی آرژانتین کمک کرد.

اشک‌های لیونل مسی پس از گلزنی در دیدار آرژانتین و الجزایر (عکس)

 

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