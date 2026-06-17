مسی رکورددار گلزنی تاریخ جام جهانی شد

به گزارش تابناک؛ مهاجم و کاپیتان تیم ملی آرژانتین، در بازی مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل الجزایر هت‌تریک کرد و به صدر جدول برترین گلزنان تاریخ جام جهانی رسید.

مسی که اولین فوتبالیستی است که در شش جام جهانی بازی کرده حالا با ۱۶ گل زده در کنار میرسلاو کلوزه در صدر برترین گلزنان تاریخ جام جهانی قرار دارد.

لیست برترین گلزنان تاریخ جام‌های جهانی:

۱ - میروسلاو کلوزه (آلمان) ۱۶ گل

۱- لیونل مسی (آرژانتین) ۱۶ گل

۳- رونالدو نازاریو (برزیل) ۱۵ گل

۴ - گرد مولر (آلمان) ۱۴ گل

۴ - کیلیان ام‌باپه (فرانسه) ۱۴ گل

۴- ژوست فونتن (فرانسه) ۱۳ گل