خط و نشان آرژانتین برای مدعیان قهرمانی با هت تریک مسی
دیدار تیم های ملی فوتبال آرژانتین و الجزایر با پیروزی سه گله مدافع عنوان قهرمانی همراه بود.
کد خبر: ۱۳۷۹۶۵۹| |
449 بازدید
به گزارش تابناک؛ دیدار تیمهای ملی فوتبال آرژانتین و الجزایر، از ساعت ۰۴:۳۰ بامداد امروز (چهارشنبه) در چارچوب رقابتهای گروه J جام جهانی ۲۰۲۶، در ورزشگاه کانزاسسیتی برگزار شد که این مسابقه با پیروزی قاطع ۳ بر صفر شاگردان اسکالونی به پایان رسید.
در این بازی، لیونل مسی، کاپیتان و فوقستاره آرژانتین، با ثبت یک هتتریک تماشایی، نقشی تعیینکننده در کسب این برد پرگل ایفا کرد و نام خود را در صدر جدول گلزنان مسابقات قرار داد.
آرژانتین که به عنوان مدافع عنوان قهرمانی پا به این رقابتها گذاشته، با همان فلسفهٔ هماهنگ و مالکانهای که در جام جهانی ۲۰۲۲ به اوج رسید، بازی را آغاز کرد. هرچند دو تیم در دقایق ابتدایی هرکدام یک گل به دلیل آفساید مردود تجربه کردند، اما این آرژانتین بود که روند بازی را به طور کامل در اختیار گرفت.
مسی که در دقیقه ۷ موفق به گلزنی شده بود، کمکداور این گل را به دلیل چند سانتیمتری آفساید مردود اعلام کرد. بلافاصله و در دقیقه ۸، الجزایر نیز توسط فارس شایبی به گل رسید، اما این گل نیز به دلیل آفساید پذیرفته نشد تا بازی بدون گل دنبال شود.
سرانجام در دقیقه ۱۷، جادوی همیشگی مسی به ثمر نشست. کاپیتان تیم ملی آرژانتین با دریافت توپ در پشت محوطه جریمه و با حرکتی رو به جلو، شوتی دقیق و غیرقابل مهار از راه دور به سمت دروازهٔ زیدان، دروازهبان الجزایر، شلیک کرد تا ورزشگاه یکصدا به تشویق اسطورهٔ فوتبال جهان برخیزد.
این گل، آرامش خاطر را به اردوی آرژانتین بازگرداند و شاگردان اسکالونی با بهرهگیری از مالکیت بالا و پاسهای کوتاه و منظم، اجازهٔ هرگونه فضای خطرناکی را به حریف ندادند. در ادامه، مسی در دقایق ۶۰ و ۷۶ نیمهٔ دوم، دو گل دیگر نیز به ثمر رساند تا کار را برای الجزایر تمامشده اعلام کند.
لازم به ذکر است که لوکا زیدان، دروازهبان الجزایر و فرزند اسطورهٔ فوتبال فرانسه، در این بازی سه بار مغلوب ضربات مسی شد. با این هتتریک، لیونل مسی به تنهایی صدرنشین جدول گلزنان جام جهانی ۲۰۲۶ شد و بار دیگر قدرت بینظیر خود را به رخ جهانیان کشید.
گزارش خطا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...