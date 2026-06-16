عکس: استایل گرانقیمت هیفا وهبی در عربستان
تصاویری از هیفا وهبی، خواننده ۵۰ ساله در عربستان سعودی مورد توجه کاربران فضای قرار گرفته است.
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به گزارش تابناک، هیفا وهبی، چهر شناخته شده موسیقی و سینمای جهان عرب، در این تصاویر با یک عبا و شال دیده میشود؛ انتخابی که در مقایسه با برخی استایلهای پیشین او، ظاهری متفاوت به این هنرمند لبنانی داده است. در کنار این پوشش، کیف لوکس او از برند Hermès نیز توجه کاربران را جلب کرده و در برخی صفحات فضای مجازی درباره آن صحبت شده است.
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خدایی دختر همسایه ما خیلی از این زیباتر و با ابهت تر است. این چیه، سیسرک
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