به گزارش تابناک، هیفا وهبی، چهر شناخته شده موسیقی و سینمای جهان عرب، در این تصاویر با یک عبا و شال دیده می‌شود؛ انتخابی که در مقایسه با برخی استایل‌های پیشین او، ظاهری متفاوت به این هنرمند لبنانی داده است. در کنار این پوشش، کیف لوکس او از برند Hermès نیز توجه کاربران را جلب کرده و در برخی صفحات فضای مجازی درباره آن صحبت شده است.