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عکس: استایل گران‌قیمت هیفا وهبی در عربستان

تصاویری از هیفا وهبی، خواننده ۵۰ ساله در عربستان سعودی مورد توجه کاربران فضای قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۳۷۹۶۴۷
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7636 بازدید
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۶

عکس: استایل گران‌قیمت هیفا وهبی در عربستان

به گزارش تابناک، هیفا وهبی، چهر شناخته شده موسیقی و سینمای جهان عرب، در این تصاویر با یک عبا و شال دیده می‌شود؛ انتخابی که در مقایسه با برخی استایل‌های پیشین او، ظاهری متفاوت به این هنرمند لبنانی داده است. در کنار این پوشش، کیف لوکس او از برند Hermès نیز توجه کاربران را جلب کرده و در برخی صفحات فضای مجازی درباره آن صحبت شده است.

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هیفا وهبی خواننده زن خواننده عرب استایل عبای عربی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
0
5
پاسخ
من پیر شدم این جوون تر شده!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
6
1
پاسخ
حجاب زیبایی است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
8
3
پاسخ
خدایی دختر همسایه ما خیلی از این زیباتر و با ابهت تر است. این چیه، سیسرک
ناشناس
|
France
|
۰۸:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
0
2
پاسخ
خوبی تابناک؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
0
7
پاسخ
چه عکس های قشنگی گذاشتید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
0
4
پاسخ
خیلی قشنگه
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