خودرو لوکس سردار آزمون در کرمان توقیف شد + عکس
فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از توقیف یک دستگاه خودروی لوکس پورشه برابر با دستورات قضایی، خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۹۶۴۱| |
3346 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، سرهنگ اکبر نجفی ۲۶ در تشریح این خبر گفت: خودروی مذکور که به دلیل تخلفات قانونی و برابر با احکام صادره در لیست توقیفیهای اموال سردار آزمون قرار داشت، توسط گشتهای محسوس و نامحسوس یگان امداد شناسایی و پس از طی مراحل قانونی، به پارکینگ منتقل شد.
وی با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با تخلفات و اجرای دقیق قانون، خاطرنشان کرد: طرحهای نظارتی و کنترلی پلیس بهصورت مستمر برای برقراری نظم و امنیت و همچنین برخورد با خودروهای متخلف ادامه خواهد داشت و هیچگونه اغماضی در این زمینه صورت نخواهد گرفت.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۶
امیدوارم این دستورات برای بابک زنجانی ها و خاوری ها و رفیق دوست ها و......هم اجرا بشه
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...