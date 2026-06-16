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خودرو لوکس سردار آزمون در کرمان توقیف شد + عکس

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از توقیف یک دستگاه خودروی لوکس پورشه برابر با دستورات قضایی، خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۹۶۴۱
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3346 بازدید
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۶
خودرو لوکس سردار آزمون در کرمان توقیف شد + عکس

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، سرهنگ اکبر نجفی ۲۶ در تشریح این خبر گفت: خودروی مذکور که به دلیل تخلفات قانونی و برابر با احکام صادره در لیست توقیفی‌های اموال سردار آزمون قرار داشت، توسط گشت‌های محسوس و نامحسوس یگان امداد شناسایی و پس از طی مراحل قانونی، به پارکینگ منتقل شد.

وی با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با تخلفات و اجرای دقیق قانون، خاطرنشان کرد: طرح‌های نظارتی و کنترلی پلیس به‌صورت مستمر برای برقراری نظم و امنیت و همچنین برخورد با خودروهای متخلف ادامه خواهد داشت و هیچ‌گونه اغماضی در این زمینه صورت نخواهد گرفت.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
0
3
پاسخ
امیدوارم این دستورات برای بابک زنجانی ها و خاوری ها و رفیق دوست ها و......هم اجرا بشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
1
0
پاسخ
آفرین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
1
0
پاسخ
عالی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
0
0
پاسخ
تخلفش چی بوده ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
0
0
پاسخ
چکارش می کنید اونوقت؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
0
0
پاسخ
یعنی چی ؟؟؟ چه تخلفی داشته ؟؟؟ به خاطر همون استوری زمان جنگ ؟؟؟
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