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صید مار در تالار پذیرایی و مهار میمون سرگردان در بابل + عکس

یک حلقه مار در تالار پذیرایی و یک میمون سرگردان توسط آتش‌نشانان بابل صید و مهار شد.
کد خبر: ۱۳۷۹۶۳۶
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صید مار در تالار پذیرایی و مهار میمون سرگردان در بابل + عکس

به گزارش تابناک به نقل از مهر، در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر مشاهده یک حلقه مار در یکی از تالارهای پذیرایی، آتش‌نشانان ایستگاه شماره دو این سازمان به محل اعزام شدند و پس از ایمن‌سازی محیط، موفق به صید این خزنده شدند.

همچنین در مأموریتی دیگر، در پی گزارش حضور یک میمون در سقف یک منزل مسکونی در منطقه مرزن‌آباد و عدم موفقیت شهروندان در مهار آن که منجر به مصدومیت و زخمی شدن چند نفر شده بود، نیروهای عملیاتی ایستگاه شماره دو سازمان آتش‌نشانی بابل به محل اعزام شدند.

آتش‌نشانان با رعایت اصول ایمنی و با کمترین آسیب ممکن، این حیوان را مهار کرده و جهت بررسی و اقدامات لازم به عوامل محیط زیست تحویل دادند.

روابط‌عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بابل، ضمن تأکید بر خودداری شهروندان از مواجهه مستقیم با حیوانات وحشی و ناشناخته، از شهروندان خواست در چنین مواردی مراتب را از طریق سامانه ۱۲۵ اطلاع‌رسانی کنند.

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