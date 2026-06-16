فوری/ هشدار قاطع قرارگاه خاتم الانبیا به رژیم صهیونی
کد خبر: ۱۳۷۹۶۳۳| |
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به گزارش تابناک، قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا اعلام کرد: ارتش تروریستی رژیم صهیونیستی طی دو روز گذشته پس از اعلام پایان جنگ توسط رئیس جمهور آمریکا، ۸۴ بار آتش بس در جنوب لبنان را نقض نموده و همچنان به جنایات و کشتار مردم مظلوم لبنان ادامه میدهد.
هشدار داده میشود چنانچه ارتش کودک کش رژیم صهیونیستی به شرارت در جنوب لبنان پایان ندهد، باید منتظر پاسخ سخت نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران باشد.
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