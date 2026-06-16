به روایت جنگ
جنگ چطور شروع شد؟ / جنگ بهتر است یا موشک؟
در به روایت جنگ (فلاشر) به آنچه در این دفاع مقدس سوم یعنی جنگ رمضان، جنگی که در ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا فروردین ۱۴۰۵ ادامه داشت و در ۱۸ فروردین ۱۴۰۵ و در آتش بسی موقت و شکننده به پایان موقت رسید؛ می پردازیم.
جنگ چطور شروع شد؟ جنگ بهتر است یا موشک؟ در برنامه به روایت جنگ که بصورت مشترک توسط سایت خبری و تحلیلی تابناک و سایت خبری بیت ران تولید می شود، به این پرسشها پاسخ داده شده است.
گزارش خطا
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برچسبها:به روایت جنگ جنگ رمضان توان موشکی ایران ویدیو
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هیچکدام !!!
فقط و فقط کلاهک هسته ای
1000 تا طی 24 ساعت و تمام !!!
فقط و فقط کلاهک هسته ای
1000 تا طی 24 ساعت و تمام !!!
ما شاید در رقابت ساخت جنگنده نتوانیم در کورس رقابت باشیم لذا باید با ایجاد رابطه انها را بخریم. حداقل میتوانیم از چین بخریم. ولی در ساخت موشک امتیاز پیشروی داریم و نباید ان را از دست دهیم. ما همچنین در پهباد در کورس رقابتیم و نباید از دست بدهیم.
باید هرجا میتوانیم در کورس رقابت بمانیم ولی هرجا نمیتوانیم باید از متحدانمان ابتیاع کنیم
باید هرجا میتوانیم در کورس رقابت بمانیم ولی هرجا نمیتوانیم باید از متحدانمان ابتیاع کنیم
جنگ خوب نیست ولی اگر موشک نبود همان روزهای اول همه ی استقلال و یکپارچگی را باخته بودیم و حالا ایرانی نبود
هر کدام در جای خودشان لازمند. اگر شما جنگنده ای داشته باشید که از عملیات موفق باز گردد هزینه اش از موشک کمتر است.
بعضی جاها جنگ و موشک باید باشد تا بتواند توافق بهتر جلو برود
مثلا الان وقتی اسرائیل دارد لبنان را می زند باید با جنگ و موشک به او حالی کرد که ما در بند اول توافق هستیم و چرا داری سنگ اندازی می کنی؟
مثلا الان وقتی اسرائیل دارد لبنان را می زند باید با جنگ و موشک به او حالی کرد که ما در بند اول توافق هستیم و چرا داری سنگ اندازی می کنی؟