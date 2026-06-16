En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 740
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۷۹۶۲۰
کد خبر:۱۳۷۹۶۲۰
2394 بازدید
نظرات: ۱۲
به روایت جنگ

جنگ چطور شروع شد؟ / جنگ بهتر است یا موشک؟

در به روایت جنگ (فلاشر) به آنچه در این دفاع مقدس سوم یعنی جنگ رمضان، جنگی که در ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا فروردین ۱۴۰۵ ادامه داشت و در ۱۸ فروردین ۱۴۰۵ و در آتش بسی موقت و شکننده به پایان موقت رسید؛ می پردازیم.

جنگ چطور شروع شد؟ جنگ بهتر است یا موشک؟ در برنامه به روایت جنگ که بصورت مشترک توسط سایت خبری و تحلیلی تابناک و سایت خبری بیت‌ ران تولید می شود، به این پرسش‌ها پاسخ داده شده است. 

گزارش خطا
برچسب‌ها:
به روایت جنگ جنگ رمضان توان موشکی ایران ویدیو
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
پنج خلبان برتر تاریخ ایران
جزئیات عملیات بامدادی امروز ایران علیه پایگاه‌های آمریکا
سناریوهای حمله زمینی آمریکا به ایران فاش شد
موفق ترین سامانه پدافندی ایران در جنگ رمضان چگونه عمل کرد؟
من مافیای خودرو نیستم!
راز عبور آرش 2 از تور پدافندی آمریکا لو رفت
جزئیات شگفت انگیز حمله جنگنده‌های ایران به مواضع آمریکا
موشک قاره پیمای ایران از رستاخیز تا خرمشهر
چرا ایران به جای جنگنده اف 15، اف 14 خرید؟
آواکس چشم فرماندهی میدان؛ ایران به چند آواکس نیاز دارد؟
حمله رژیم صهیونیستی به ایران بدون کمک آمریکا؛ ممکن یا غیر ممکن؟!
پاسخ سخنگوی ارتش به دروغ ترامپ درباره نیروی هوایی و دریایی ایران
شلیک موشک قاره پیمای ایران به سمت آمریکا؟!
عقاب‌های آسمان ایران در جنگ رمضان کجا بودند؟
تصاویر اختصاصی تابناک از ایستادگی شگفت انگیز هنگام بمباران عسلویه
پشت پرده عملیات آمریکا در اصفهان چه بود؟
میگ 29 ایران در برابر ارتش آمریکا چه کرد؟
انفجار چاه‌های نفت ایران نزدیک است؟ وضعیت قیمت بنزین چه می شود؟
چرا جنگنده‌های ایران در جنگ با آمریکا و اسرائیل عمل نکرد؟
باید از ترس زدن زیرساخت ایران مقابل آمریکا تسلیم شد؟!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
1
3
پاسخ
صلح و پیشرفت
قدرت در علم و اقتصاده
ناشناس
|
Turkiye
|
۲۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
3
1
پاسخ
هیچکدام !!!
فقط و فقط کلاهک هسته ای
1000 تا طی 24 ساعت و تمام !!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
0
2
پاسخ
دنبال چی هستی تابناک
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
0
2
پاسخ
جنگنده ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
2
1
پاسخ
ما شاید در رقابت ساخت جنگنده نتوانیم در کورس رقابت باشیم لذا باید با ایجاد رابطه انها را بخریم. حداقل میتوانیم از چین بخریم. ولی در ساخت موشک امتیاز پیشروی داریم و نباید ان را از دست دهیم. ما همچنین در پهباد در کورس رقابتیم و نباید از دست بدهیم.
باید هرجا میتوانیم در کورس رقابت بمانیم ولی هرجا نمیتوانیم باید از متحدانمان ابتیاع کنیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
0
2
پاسخ
این حاج‌ اقا مصاحبه کننده چرا کلاه میذاره سرش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
2
1
پاسخ
جنگ خوب نیست ولی اگر موشک نبود همان روزهای اول همه ی استقلال و یکپارچگی را باخته بودیم و حالا ایرانی نبود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
0
3
پاسخ
هر کدام در جای خودشان لازمند. اگر شما جنگنده ای داشته باشید که از عملیات موفق باز گردد هزینه اش از موشک کمتر است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
2
1
پاسخ
بعضی جاها جنگ و موشک باید باشد تا بتواند توافق بهتر جلو برود
مثلا الان وقتی اسرائیل دارد لبنان را می زند باید با جنگ و موشک به او حالی کرد که ما در بند اول توافق هستیم و چرا داری سنگ اندازی می کنی؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
0
2
پاسخ
جنگ بهتر است !

چون بسیاری از ما سالهاست مزه زندگی خوش را ازیادبرده ایم لذا جنگ شاید مارا وارد دنیای دیگری بکند ! دنیای دیگر !!!
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...