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نفرات برتر رقابت‌های بین المللی کشتی فرنگی جام تختی

چهل و ششمین دوره رقابت‌های بین المللی کشتی فرنگی جام تختی روز‌های ۲۵ و ۲۶ خردادماه در سالن ورزشی فجر شهر کرمان برگزار شد.
کد خبر: ۱۳۷۹۶۰۵
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نفرات برتر رقابت‌های بین المللی کشتی فرنگی جام تختی

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، اسامی نفرات برتر این رقابت‌ها به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: ۱- حسین بیژنی ۲- محمد پویا اسدی ۳- محمدرضا توکلیان و محمد نظری ۵- امیر خزایی و محمدحسن مشهدی زاده ۷- کیانوش شمشیری ۸- حسین قادری ۹- عرفان بختاور

۶۰ کیلوگرم: ۱- مهدی محسن نژاد ۲- پویا ناصرپور ۳- میلاد رضانژاد و محمد عشیری ۵- ایمان حسینی و نیما بینا ۷- محمدحسین مشهدی زاده ۸- علیرضا امیری ۹- سجاد المکثر (عراق) ۱۰- امیررضا نقیبی

۶۳ کیلوگرم: ۱- محمدمهدی غلامپور ۲- سید مصطفی رضایی ۳- عارف محمدی (قطر) و رضا قیطاسی ۵- علی اصغر سروری و علی حاجیوند ۷- یاسین بهرامی ۸- علیرضا قناعتی ۹- حسین اکبری فر ۱۰- امیررضا ذکریایی

۶۷ کیلوگرم: ۱- میثم دلخانی ۲- علی چوبک زن ۳- احمدرضا محسن نژاد و غلامرضا عبدولی ۵- روح اله زارع و علی رستار ۷- محمد اسکندری ۸- میلاد حسنی

۷۲ کیلوگرم: ۱- امید بهمنی ۲- احمدرضا محمدیان ۳- رامین بخشی و کیا رستمی ۵- حسین جامی و حسین اسفندیاری ۷- ابوالفضل شیری ۸- امیررضا عالی وند ۹- ابوالفضل زارع ۱۰- ایلیا علیخانی

۷۷ کیلوگرم: ۱- امین کاویانی نژاد ۲- اهورا بویری ۳- علی اصغر سام دلیری و محمدحسین نظام آبادی ۵- رضا بیرانوند و علیرضا عبدولی ۷- محمود کارگر ۸- محمدرضا کارگر ۹- احمد نجفی ۱۰- عارف حبیب الهی

۸۲ کیلوگرم: ۱- ابوالفضل مهمدی ۲- ابوالفضل رسولی ۳- طا‌ها نوری و محمد ارجمند ۵- حبیب اله رحیمی و محمد مرادی ۷- مهدی مرادی ۸- اشکان سعادتی فر ۹- رامیتن ضرونی ۱۰- محمدمهدی میری

۸۷ کیلوگرم: ۱- یاسین یزدی ۲- جمال اسماعیلی ۳- کامران بک پیکیری و عمادرضا محسن نژاد ۵- پویا گراوند و آرشام بهرام زاده ۷- آرمین حسینخانی ۸-اصغر رضا نژاد ۹- حسین صالحی ۱۰- محمدمهدی درخشان

۹۷ کیلوگرم: ۱- محمدهادی صیدی ۲- امیررضا مرادیان ۳- عرفان ملازاده و توحید محبی ۵- آرمین میرزازاده و مسلم مرادی ۷- حمیدرضا زینعلی پور ۸- علی اصغر دریاباری ۹- علی اکبر اصغری ولدی ۱۰- محمدحسن طرفی نژاد

۱۳۰ کیلوگرم: ۱- محمد کاظمی ۲- ابوالفضل فتحی تزنگی ۳- محمد کریمی و امیرحسین کریمی ۵- فردین مقصودی و آرمان طهماسبی ۷- ابوالفضل حاجیوند ۸- علی کریمی ۹- روح اله حاجیوند ۱۰- آرین ذوالعلی

رده بندی تیمی: ۱- ایران ۲۵۰ امتیاز ۲- قطر ۱۵ امتیاز ۳- عراق ۴ امتیاز

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