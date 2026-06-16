با وجود بهبود نسبی حرکت قیمت بیت‌کوین، اتریوم و کاردانو، تداوم خروج سرمایه و مقاومت‌های تکنیکال نشان می‌دهد بازار رمزارزها هنوز از فاز احتیاط خارج نشده است.

واکنش رمزارزها به توافق ایران و آمریکا + نمودار

به گزارش تابناک به نقل از بازار، بازار رمزارزها پس از هفته‌ها نوسان شدید و فشار فروش ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی و ابهام در وضعیت اقتصاد کلان، نشانه‌هایی از بازگشت تدریجی تقاضا را بروز داده است. علیرغم تاثیر مثبت توافق آتش بس میان ایران و آمریکا روی رمزارزها، داده‌های تکنیکال و جریان سرمایه همچنان نشان می‌دهند که معامله‌گران با رعایت جانب احتیاط در بازار حضور داشته و روند صعودی پایدار هنوز به تأیید نرسیده است. در چنین شرایطی، بیت کوین، اتریوم و کاردانو هر کدام در سطوح کلیدی قیمتی قرار گرفته‌ و واکنش آنها به مقاومت‌ها و حمایت‌های پیش رو می‌تواند جهت حرکت بازار در هفته‌های آینده را مشخص کند.

بیت کوین همچنان زیر سایه مقاومت‌های سنگین

بیت کوین پس از ثبت رشد نزدیک به ۴ درصدی در هفته گذشته، صبح روز دوشنبه هفته جاری در محدوده ۶۵ هزار و ۶۰۰ دلار معامله می‌شود. با وجود این بازگشت کوتاه‌مدت، چشم‌انداز تکنیکال بزرگترین رمزارز جهان همچنان با احتیاط همراه است؛ چراکه قیمت هنوز فاصله قابل توجهی با میانگین‌های متحرک نمایی ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه داشته و همچنین پایین‌تر از خط روند صعودی شکسته ‌شده در حال نوسان است.

بررسی شاخص‌های تکنیکال نشان می‌دهد که فشار فروش نسبت به هفته‌های گذشته تا حدودی کاهش یافته است. شاخص مکدی (MACD) وارد محدوده مثبت شده و این موضوع از تقویت تدریجی مومنتوم صعودی حکایت دارد. همچنین شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه به محدوده ۴۱ رسیده که نشان می‌دهد شدت روند نزولی در حال کاهش است.

با این حال، تحلیلگران معتقدند تا زمانی که بیت کوین نتواند از مقاومت‌های مهم پیش رو عبور کند، نمی‌توان از تغییر روند سخن گفت. حضور چندین سطح مقاومتی در بالای قیمت فعلی باعث شده چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار همچنان محتاطانه باقی بماند. در صورت ناکامی خریداران در عبور از این موانع، احتمال بازگشت فشار فروش و آزمایش دوباره سطوح حمایتی وجود خواهد داشت.

خیز اتریوم برای بازپس‌گیری سطح ۱۷۰۰ دلار

اتریوم نیز پس از افت شدید قیمت در ماه‌های اخیر، به ‌آرامی در مسیر بازیابی قرار گرفته و در زمان نگارش این گزارش به محدوده ۱۷۰۰ دلار نزدیک شده است. دومین رمزارز بزرگ بازار از نظر ارزش، طی هفته‌های گذشته تحت تأثیر تنش‌های ژئوپلیتیکی خاورمیانه و نااطمینانی‌های اقتصاد جهانی با فشار فروش سنگینی روبرو شده و بخش مهمی از ارزش خود را از دست داد.

با وجود رشد محدود قیمت، داده‌های درون‌زنجیره‌ای همچنان تصویر چندان امیدوارکننده‌ای از وضعیت شبکه ارائه نمی‌کنند. تعداد کاربران فعال شبکه اتریوم در مقایسه با دوره‌های رونق بازار کاهش یافته و جریان سرمایه نیز همچنان روندی خروجی را نشان می‌دهد. این مسئله بیانگر آن است که بخش مهمی از سرمایه‌گذاران هنوز برای بازگشت گسترده به بازار مردد هستند.

در مقابل، برخی تحلیلگران معتقدند افت شدید قیمت در ماه‌های گذشته می‌تواند جذابیت نسبی اتریوم را برای سرمایه‌گذاران بلندمدت افزایش دهد. افزایش تدریجی تقاضا در سطوح پایین‌تر قیمتی نیز از همین موضوع حکایت دارد. با این وجود، تثبیت قیمت بالاتر از محدوده ۱۷۰۰ دلار و سپس عبور از مقاومت‌های بعدی برای تأیید آغاز یک روند صعودی پایدار ضروری خواهد بود.

در صورتی که اتریوم نتواند این مقاومت کلیدی را پشت سر بگذارد، احتمال ادامه نوسانات فرسایشی و حرکت در یک محدوده خنثی همچنان وجود خواهد داشت. از سوی دیگر، عبور موفق از این سطح می‌تواند زمینه را برای ورود سرمایه‌های جدید و بهبود احساسات بازار فراهم کند.

افزایش امید سرمایه گذاران کاردانو برای رشد قیمت

کاردانو نیز پس از ثبت رشد بیش از ۱۰ درصدی در هفته گذشته، اکنون در محدوده ۰.۱۸ دلار معامله می‌شود. این رمزارز پس از یک دوره افت سنگین توانسته بخشی از زیان‌های خود را جبران کند و نشانه‌هایی از کاهش فشار فروش را به نمایش بگذارد.

بررسی بازار مشتقات نشان می‌دهد که معامله‌گران هنوز نسبت به چشم‌انداز کوتاه‌مدت کاردانو دیدگاه یکسانی ندارند. برخی داده‌ها از افزایش خوش‌بینی نسبت به ادامه روند صعودی حکایت می‌کنند و این در حالیست که بخشی دیگر همچنان احتیاط سرمایه‌گذاران را نشان می‌دهند. همین موضوع موجب شده سیگنال‌های متناقضی از بازار مشتقات دریافت شود.

علیرغم این مساله، شاخص‌های تکنیکال حاکی از آن هستند که قدرت فروشندگان نسبت به هفته‌های قبل کاهش یافته است. تضعیف مومنتوم نزولی می‌تواند شرایط را برای ادامه روند بازیابی قیمت فراهم کند، به‌ ویژه اگر تقاضا در سطوح فعلی حفظ شود.

تحلیلگران معتقدند کاردانو در صورت حفظ حمایت‌های فعلی، شانس ادامه حرکت صعودی و آزمایش مقاومت‌های بالاتر را خواهد داشت. اما در صورت بازگشت فشار فروش، احتمال از دست رفتن بخشی از دستاوردهای اخیر نیز وجود دارد. از این رو، رفتار قیمت در روزهای آینده برای تعیین مسیر بعدی این رمزارز اهمیت زیادی خواهد داشت.

در مجموع، هر سه رمزارز بزرگ بازار نشانه‌هایی از بهبود شرایط را بروز داده‌اند، اما داده‌های تکنیکال و بنیادی همچنان از احتیاط معامله‌گران حکایت دارد. به همین دلیل، بسیاری از تحلیلگران معتقدند که برای اعلام پایان کامل روند نزولی و آغاز یک دوره صعودی جدید، بازار به تأییدهای بیشتری نیاز خواهد داشت.