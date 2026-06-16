منشأ شایعه نفوذ برای حمله هوایی به بیت رهبری
به گزارش تابناک به نقل از جهاننیوز، از روز گذشته بازوی پروپاگاندای جریان نفاق، خط جدیدی را برای تخریب مسئولان نظام و تشویش اذهان عمومی آغاز کرد. کانالی تلگرامی با عنوان «شبکه خبر» -که طبق بررسیهای انجامشده در اختیار عناصر منافقین مستقر در آلبانی قرار دارد- با انتشار مطلبی جعلی، مجموعهای از ادعاهای کذب را درباره روز آغاز جنگ رمضان، به نقل از زهرا چخماقی خبرنگار صداوسیما، و در قالب مصاحبهای منتسب به سردار محبی منتشر کرد!
این کانال تلگرامی که از تشابه اسمی با شبکه خبر برای تولید چنین محتواهایی استفاده میکند، ادعا کرده که الیاس قالیباف -فرزند محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس- مسئول حفاظت بیت رهبری بوده و عامل نفوذی برای انجام حمله ناجوانمردانه دشمن آمریکایی-صهیونی است!؛ ادعایی که در ادامه با طرح اتهامات سنگین و البته بیاساس دیگری علیه الیاس قالیباف همراه شد.
چخماقی: مصاحبهای که به اسم من منتشر شده، جعلی است
در همین رابطه، خانم زهرا چخماقی خبرنگار صداوسیما، در گفتوگو با جهاننیوز با رد این ادعاهای مغرضانه، اظهار کرد: «احتمالاً به این نتیجه رسیدهاند که برای باورپذیر کردن دروغشان، شاید با دیدن نام من، آن را باور کنند.»
این خبرنگار صداوسیما همچنین تاکید کرد که چنین اقدامی برای نخستینبار رخ نداده و پیش از این نیز مواردی از جعل خبر و مصاحبهبه نام او منتشر شده است.
خانم چخماقی در اینباره گفت: «قبلاً هم این اتفاق افتاده بود. زمانیکه سردار شهید نائینی، در قید حیات بودند، مصاحبهای جعلی به نقل از من منتشر شد؛ به گونهای که وانمود شده بود من با ایشان گفتوگو کردهام و ایشان اطلاعاتی را در اختیارم قرار دادهاند. همان متن نیز با عنوانی مشابه و به نام شبکه یک و زهرا چخماقی منتشر شد و سپس در برخی کانالهای خبری نیز دستبهدست شد.»
چخماقی پیشتر نیز با انتشار متنی در صفحه شخصی خود نسبت به این جعل واکنش نشان داده بود:
«سلام به مردم عزیز کشورم
تصمیم داشتم به این موضوع اهمیتی ندهم، اما به توصیه برخی دوستان، اعلام میکنم که مصاحبهای جعلی از سوی یک کانال نامشخص به نام من در حال انتشار و بازنشر است. فارغ از مطالب دروغ و خندهآور مطرحشده در آن، این مصاحبه هیچ ارتباطی به بنده ندارد و اساساً هیچ نسبتی با واقعیت ندارد.
البته قابل درک است که وطنفروشان، منافقین و لشکر سایبری و مجازی رژیم کودککش از هیچگونه سمپراکنی و دشمنی دست برنمیدارند. با این حال، برای مخاطبان آگاه نیز سوتیها و تناقضهای آشکار این خبر بهقدری روشن است که بهراحتی جعلی بودن آن را تشخیص میدهند.
با این وجود لازم میدانم تاکید کنم که چنین مصاحبهای از سوی بنده، خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، انجام نشده و صحت ندارد. کانالی که این مطلب را منتشر کرده، حتی نامی جعلی داشته و در حال حاضر نیز وجود خارجی ندارد. سوءاستفاده از نام و عنوان بنده، قطعاً با اهداف مشخصی صورت گرفته که لازم بود نسبت به آن روشنگری شود.»
هجمه رسانهای به الیاس قالیباف؛ برای باورپذیر کردن دروغ بزرگ!
انتشار این مطلب جعلی توسط کانال وابسته به منافقین، در حالی صورت میگیرد که الیاس قالیباف، فرزند ارشد دکتر محمدباقر قالیباف، طی سالهای گذشته بارها هدف هجمهها و اتهامات جریانات داخلی و خارجی قرار گرفته است؛ این در حالی است که وی خارج از فضای سیاسی و در حوزه آموزشی فعالیت دارد.
جنگ روانی علیه خانواده رئیس مجلس نیز موضوع تازهای نیست. در جریان جنگ اخیر، این نخستین اقدام برای تخریب چهره رئیس مجلس شورای اسلامی محسوب نمیشود. پیش از این نیز شبکههای وابسته به منافقین در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار تصاویری جعلی که با استفاده از هوش مصنوعی از اسحاق قالیباف، برادر کوچکتر الیاس، ساخته شده بود، تلاش کردند به زعم خود چهره فرمانده مشترک «میدان و دیپلماسی» کشور را تخریب کنند.