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محل امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا در سوئیس

وزارت خارجه سوئیس، محل امضای تفاهم میان ایران و آمریکا را اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۷۹۵۹۲
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اعلام محل امضای تفاهم میان ایران و آمریکا در سوئیس

به گزارش تابناک، وزارت امور خارجه سوئیس امروز اعلام کرد که طی چند روز گذشته در تماس نزدیک با ایالات متحده، ایران، پاکستان و قطر بوده تا ورود هیأت‌ها به سوئیس برای برگزاری نشست امضای احتمالی تفاهم‌نامه میان آمریکا و ایران را تسهیل کند.

بر اساس این اعلام، امضای یادداشت‌تفاهم در حال حاضر برای روز جمعه ۱۹ ژوئن در بورگن‌استوک (Bürgenstock) در کانتون نیدوالدن برنامه‌ریزی شده است.

این وزارتخانه افزود «این مکان از سوی میانجی‌های پاکستانی و قطری و همچنین ایالات متحده و ایران پیشنهاد شده است. سوئیس در این روند به‌عنوان میانجی عمل می‌کند و شرایط عملی و دیپلماتیک لازم را برای برگزاری این نشست در خاک خود فراهم می‌سازد».

وزیر امور خارجه سید عباس عراقچی امروز در جمع سفرا و کارداران و رؤسای نمایندگی‌های خارجی مقیم تهران گفت که شروع رسمی تفاهمنامه از روز جمعه خواهد بود و در همین روز، دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا برای رسیدن به توافق نهایی آغاز می‌شود.

 
 
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