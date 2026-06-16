ترامپ: جنگ لبنان هم باشد، توافق با ایران ادامه مییابد
به گزارش تابناک، در حالی که یکی از بندهای تفاهمنامه حاصل شده بین ایران و آمریکا، توقف فوری و دائمی عملیات نظامی در همه جبههها از جمله تجاوزات نظامی اسرائیل به لبنان است، رئیسجمهور آمریکا در اظهارات امروزش مدعی شد که این توافق، حتی در صورتی که حملات اسرائیل در لبنان ادامه یابد هم میتواند پابرجا بماند.
ترامپ که از محل نشست گروه هفت در فرانسه سخن میگفت، زمانی که از او پرسیده شد آیا توافق ایران در صورت حمله اسرائیل به لبنان هم پایدار خواهد ماند، گفت میتواند و این درگیری را «جنگ کوچک» توصیف کرد.
رئیسجمهور آمریکا در ادامه ادعاهایش، گفت «ایران، موضوع بزرگ است، اما در کنار آن یک مزاحمت کوچک وجود دارد که مدام سر برمیآورد و آن حزبالله است».
وی افزود «اسرائیل مدت زیادی است با حزبالله میجنگد و افراد زیادی کشته میشوند و لازم نیست هر بار که دنبال یک نفر هستید، یک آپارتمان را خراب کنید؛ چون افراد زیادی در آن ساختمانها هستند و همهشان حزبالله نیستند».
نخستوزیر رژیم صهیونیستی و دیگر مقامات این رژیم از زمان اعلام تفاهم خاتمه جنگ بین ایران و آمریکا در اظهارات مختلف گفتهاند که خود را طرف این توافق و ملزم به رعایت آن نمیدانند.
وزیر امور خارجه ایران سید عباس عراقچی امروز تاکید کرد که خاتمه جنگ در لبنان بخش جداییناپذیر از خاتمه کامل جنگ است و مشمول خاتمه اشغال هم میشود.
او همچنین هشدار داد که «حتما هرگونه حمله نظامی رژیم صهیونیستی به لبنان از حالا به بعد و ادامه اشغال سرزمینهای لبنان، از نظر ما نقض یادداشتتفاهم به حساب میآید».