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ایران در تفاهم با آمریکا چه امتیازات اقتصادی نقدی دریافت می‌کند؟

بر اساس مفاد یادداشت تفاهم ایران و آمریکا، ایران امتیازات نقدی شامل آزادسازی بخشی از دارایی‌های بلوکه‌ شده، تعلیق تحریم‌های نفتی و دسترسی آزاد به درآمدهای نفتی را دریافت می‌کند.
کد خبر: ۱۳۷۹۵۸۹
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1840 بازدید
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۶

ایران در تفاهم با آمریکا چه امتیازات اقتصادی نقدی دریافت می‌کند؟

به گزارش تابناک، یکی از مهمترین قواعد در یادداشت تفاهم ایران و آمریکا، دریافت امتیازهای نقد در مقابل روند مروری باز شدن تنگه هرمز آن‌ هم تحت ترتیبات ایران است. در واقع، تفاهم به شکلی تهیه شده تا هر لحظه که دشمن از اجرای تعهدات خود سرباز زد، امتیازات نقد غیرقابل بازگشت توسط ایران کسب شده باشد.

یکی از این امتیازات نقد، دریافت مبالغ بلوکه شده است. ۱۲ میلیارد دلار از اموال بلوکه شده در مرحله اولیه «در دسترس ایران» قرار می‌گیرد. بدون این آزادسازی، مراحل بعدی تفاهم آغاز نخواهد شد. همچنین ۱۲ میلیارد دلار دیگر در طول مذاکرات و به مرور آزاد خواهد شد.

امتیاز مهم دیگر، رفع تحریم نفتی در طول دوره مذاکراتی است. آمریکا از لحظه آغاز اجرای تفاهم، تحریم‌های نفتی ایران را تعلیق می‌کند و نفت ایران برای اولین بار در سال‌های گذشته بدون هیچ‌گونه تحریمی و به صورت کاملا آزادانه به هر کشوری که ایران بخواهد فروخته خواهد شد و مبالغ حاصل از آن بدون تحریم در دسترس ایران قرار خواهد گرفت.

طبق برخی برآوردها، عدد حاصل از این ۶۰ روز فروش نفت، با حدود قیمت فعلی، تا ۱۰ میلیارد دلار خواهد بود. این یعنی مجموع عایدی ایران در این ۶۰ روز می‌تواند تا بیش از ۳۰ میلیارد دلار هم برسد.

البته اجرای تعهدات توسط آمریکا که به بدعهدی معروف است، می‌تواند با اختلال مواجه شود که ایران برای ملزم کردن طرف مقابل، کارت تنگه هرمز را در دست خواهد داشت و هر زمان هم طرف مقابل به تعهدات عمل نکند، ایران اجرای تعهدات را متوقف خواهد کرد با این تفاوت که در فرصت اجرای تعهدات، دستاوردهای عینی و ملموس حاصل شده است. همچنین برداشته شدن محاصره دریایی که منجر به ورود کالاهای مختلف به کشور و خروج نفت خواهد شد نیز در مدت مذاکرات ۶۰ روزه اتفاق خواهد افتاد.

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تفاهمنامه یادداشت تفاهم ایران و آمریکا فوری تابناک مزایا اقتصادی تنگه هرمز
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
1
1
پاسخ
آزاد سازی پول‌های بلوکه شده ، رفع محاصره دریایی و تعلیق تحریم های نفتی ، امتیاز نیست .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
0
2
پاسخ
چی دی ونس صراحتا گفته که حتی یک دلار هم به ما نخواهند داد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
0
1
پاسخ
گیریم که بجای ۳۰ میلیارد دلار، ۳۰۰ میلیارد بدست خواهی آورد ..... چیش به ملت میرسه؟
علیرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
0
2
پاسخ
آیا تحریم کشتیرانی ایران هم تعلیق شده؟ نفت رو با چی صادر کنیم؟
هومن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
0
1
پاسخ
لطفاً هنگام استفاده از هوش مصنوعی دقت کنید جزئیات پرچم ایران درست باشد!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
0
2
پاسخ
بهتر بود تیتر میزدید مردم چه امتیازی از این توافق دریافت می‌کنند ؟ هیچ
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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