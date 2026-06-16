نامه مهم دبیر کل حزب الله لبنان به قالیباف

شما بارقه امیدِ یگانه و کارآمد برای قطع دست تجاوزگری اسرائیل و آمریکا علیه لبنان را به حقیقتی تبدیل کردید که به جهان ثابت کرد ایران، یاور حق، مقاومت و مستضعفان است. اگر دیگران نیز راه ایران را در پیش می‌گرفتند، آمریکا و اسرائیل این‌چنین سرکشی نمی‌کردند و اشغالگری صهیونیستی تا به امروز بر سینه سرزمین فلسطین و قدس سنگینی نمی‌کرد.

به گزارش تابناک به نقل از الاعلام الحربی، دبیر کل حزب الله لبنان در نامه ای به قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران گفت: کلمات از بیان سپاس عمیق ما نسبت به مواضع قوی و حمایتگرانه از لبنان ناتوان است.

شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان در نامه ای به قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران گفت: کلمات از بیان سپاس عمیق ما نسبت به مواضع قوی و حمایتگرانه از لبنان و مقاومت و الزام رژیم اسرائیل به توقف عملیات نظامی در تمام جبهه‌ها از جمله لبنان به‌عنوان بند اول و اساس توافق بین ایران و آمریکا ناتوان است.

متن این نامه به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی ایران سلام علیکم و رحمة الله و برکاته کلمات از بیان سپاس عمیق ما در برابر مواضع قاطع و حمایت‌گرانه شما از لبنان، ملت و مقاومت آن در راستای الزام رژیم اسرائیل به توقف فوری و دائم عملیات نظامی در تمامی جبهه‌ها -از جمله لبنان- که به عنوان نخستین و اصلی‌ترین بند توافق میان ایران و آمریکا، به توقف جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران پیوند خورده است، قاصرند.

شما بارقه امیدِ یگانه و کارآمد برای قطع دست تجاوزگری اسرائیل و آمریکا علیه لبنان را به حقیقتی تبدیل کردید که به جهان ثابت کرد ایران، یاور حق، مقاومت و مستضعفان است. اگر دیگران نیز راه ایران را در پیش می‌گرفتند، آمریکا و اسرائیل این‌چنین سرکشی نمی‌کردند و اشغالگری صهیونیستی تا به امروز بر سینه سرزمین فلسطین و قدس سنگینی نمی‌کرد.

ما همواره گفته‌ایم که ایران همه چیز به حزب‌الله، مقاومت و ملت لبنان بخشیده و هیچ‌چیز از آنان نخواسته است؛ ایران به خاطر انتخاب‌های ما، به خاطر قدرت ما برای آزادسازی سرزمین‌مان و برای التیام زخم‌های جامعه‌مان و یاری رساندن به آن، به ما کمک کرده است.

و اکنون، ایران با تقدیم خونِ خویش، در پاسخ به بمباران ضاحیه جنوبی بیروت، به مقابله با رژیم صهیونیستی پرداخته و تبعات سنگین آن را که بیم جنگ علیه خود را به همراه دارد، با وجود فداکاری‌های عظیم، به جان خریده است.

با صدای رسا می‌گویم: ایران، نماد عزت و شرف است. به نمایندگی از حزب‌الله و مقاومت اسلامی، به نمایندگی از دوستداران در ملت لبنان که مشتاقند مراتب سپاسشان را به شما برسانم، و به نمایندگی از شهدا -در رأس آنان سیدالشهدای امت، سید حسن نصرالله (رض)- و مجروحان و اسرا، از شما به عنوان مذاکره‌کننده ارشد و تیم همراهتان، از جمله جناب آقای دکتر عباس عراقچی، تشکر می‌کنم.

همچنین درخواست دارم مراتب سپاس و امتنان ما را به محضر رهبر معظم انقلاب، آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (دام ظله) که ما را مشمول عنایات خویش قرار دادند و برکات و حمایت‌های شهیدِ امام خامنه‌ای (قده) را در وجود ما زنده کردند، و همچنین به جناب آقای دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور محترم و دوستدار مقاومت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی -این نیروی نورانی که با صلابت خود معادلات را تغییر داد- و ارتش، نخبگان و تمامی فعالان رسمی و مردمی ابلاغ فرمایید. به‌ویژه از ملت بزرگ ایران سپاسگزارم؛ ما حضور آنان را در میدان‌های شهرهای ایران دیدیم و شنیدیم که چگونه مشتاقانه جان‌فشانی برای نجات مقاومت و ملت آن را فریاد می‌زدند.

از شما سپاسگزارم. سپاس از ایران وفادار. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته