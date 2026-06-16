روایت اسراییلیها درباره تفاهم ایران و آمریکا
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ از روز گذشته با دستیابی ایران و آمریکا به تفاهمنامه پایان جنگ، حجم گستردهای از مطالب و مواضع انتقادی از سوی مقامات و محافل اسرائیلی علیه این تفاهمنامه منتشر شده است.
این تفاهم که شامل آتشبس موقت، بازگشایی تنگه هرمز و آغاز مذاکرات بر سر برنامه هستهای است، با واکنشهای شدید و عمدتاً منفی در رژیم صهیونیستی مواجه شده است. رسانههای صهیونیستی این تفاهم را «توافق بد» توصیف کردهاند و آن را تهدیدی جدی برای امنیت رژیم میدانند.
مقامات رسمی رژیم صهیونیستی با صدایی یکپارچه و تند، این تفاهم را مورد حمله قرار دادهاند. آنها مدعی هستند این تفاهم بدون مشورت جدی با تلآویو حاصل شده و منافع امنیتی رژیم را نادیده گرفته است.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، روز گذشته پس از ۱۵ ساعت سکوت، در سخنانی مدعی شد که از مفاد تفاهمنامه اطلاعات کاملی ندارد.
او البته گفت: توافق با ایران تصمیم دولت آمریکا بوده، اما اسرائیل منافع مستقل خود را حفظ خواهد کرد و آزادی عمل نظامی خود را ادامه میدهد.
ایتامار بنگویر، وزیر امنیت داخلی رژیم اسرائیل نیز با ادبیات تندی به تفاهمنامه حمله کرده و گفته است: «اسرائیل شریک این توافق نیست و این توافق ما را متعهد نمیکند». او خواستار ادامه تهاجم نظامی در جنوب لبنان، تخریب خانهها و ایجاد مناطق حائل شده و تأکید کرده که این تفاهم امنیت رژیم را تضمین نمیکند. بنگویر آن را خیانتی به دستاوردهای نظامی ادعایی دانست.
بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل نیز تفاهم را «بد برای اسرائیل و کل جهان آزاد» خوانده است. او گفته «دستاوردهای مشترک با آمریکا در تضعیف ایران نباید هدر رود و اسرائیل باید به تنهایی برای سرنگونی رژیم ایران و جلوگیری از دستیابی آن به سلاح هستهای تلاش کند». اسموتریچ همچنین این تفاهم را شکست استراتژیک دانسته است.
اسرائیل کاتز، وزیر جنگ اسرائیل نیز بر ادامه حضور نیروهای رژیم در لبنان، سوریه و غزه تأکید کرده و گفته هیچ جدول زمانی برای خروج وجود ندارد. او توافق را ناکافی برای مقابله با «تهدیدات موشکی و نیابتی ایران» خوانده است.
این مقامات عمدتاً توافق را «توافق بد» یا حتی «فاجعه» توصیف کردهاند و بر لزوم حفظ آزادی عمل نظامی رژیم اصرار دارند.
رهبران سیاسی اسرائیلی: این یک فاجعه است
در سطح رهبران احزاب سیاسی نیز انتقادات به شدت ادامه دارد؛ البته ناگفته نماند بخش قابل توجهی از این انتقادات موضع سیاسی است و به خصوص با نزدیک شدن به انتخابات پارلمانی اسرائیل در پنجم آبان، رهبران سیاسی فارغ از هر موضوعی تنها به فکر حملات تند علیه نتانیاهو هستند و در این لحظه دغدغه دیگری ندارند.
به هر شکل یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون اسرائیل، این تفاهم را «فاجعه» و یکی از بزرگترین شکستهای سیاست خارجی و امنیتی رژیم صهیونیستی نامیده که به نام نتانیاهو ثبت خواهد شد.
او گفته مذاکرات بدون حضور رژیم انجام شده و هیچ یک از اهداف جنگ مانند نابودی برنامه هستهای و موشکی ایران یا قطع حمایت از نیروهای نیابتی محقق نشده است. لاپید تأکید کرده رژیم باید آزادی عمل خود را حفظ کند.
نفتالی بنت، نخستوزیر سابق اسرائیل (ژوئن ۲۰۲۱ –ژوئن ۲۰۲۲) و از افرادی که روزانه علیه نتانیاهو سخنرانی میکند، در کمپین انتخاباتی خود، رویکرد نتانیاهو را «بسیار نرم» خوانده و وعده داده در صورت بازگشت به قدرت، «بدترین کابوس» ایران خواهد بود. او تفاهم را نشانه ضعف دانسته و بر لزوم اقدامات قاطعتر علیه ایران، حزبالله و حماس تأکید کرده است.
ایهود باراک، نخستوزیر و وزیر جنگ اسبق اسرائیل نیز تفاهمنامه را «فاجعه از دیدگاه اسرائیل» توصیف کرده و گفته ایران قویتر و رژیم صهیونیستی ضعیفتر بیرون آمده است. او مسئولیت این شکست را بر عهده نتانیاهو گذاشته و آن را نتیجه غرور و اشتباهات استراتژیک او دانسته است. باراک هشدار داده که این تفاهم امنیت بلندمدت را به خطر میاندازد.
گادی آیزنکوت، رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل از ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ نیز گفته است که بین وعدههای پیروزی کامل نتانیاهو و تفاهمنامه فاصله زیادی وجود دارد.
یائیر گولان، رئیس حزب دموکرات نیز، به شدت از بنیامین نتانیاهو انتقاد کرد و نوشت: «صبح سختی برای اسرائیل است. شهروندان اسرائیل امروز صبح با توافقی میان آمریکا و ایران از خواب بیدار شدند که بدون اطلاع اسرائیل منعقد شده است. تنها با یک امضا، دستاوردهای عظیم نظامی که با شجاعت خلبانان ما و خون رزمندگانمان به دست آمده بود، از بین رفت؛ در حالی که نتانیاهو دست روی دست گذاشته بود؛ ضعیف، بیمار، منزوی و ناتوان.»
گولان همچنین گفت: «ترامپ توافقی را امضا کرده که میلیاردها دلار به حکومت آیتاللهها تزریق میکند، زیرساخت هستهای ایران را دستنخورده باقی میگذارد، تهدید موشکهای بالستیک را حفظ میکند و برای نظام حاکم در تهران یک شریان حیاتی فراهم میآورد. این، خلاصه سالها شکست و ناکامی است. نتانیاهو که سالها خود را به عنوان "آقای امنیت" به افکار عمومی معرفی میکرد، در عمل به پدر بزرگترین شکست راهبردی تاریخ اسرائیل تبدیل شده است».
بنی گانتز، رئیس حزب آبی و سفید، نیز با انتقاد از این تفاهم گفت: «به هیچ وجه نباید با محدود شدن آزادی عمل اسرائیل در لبنان یا عقبنشینیای که امنیت ساکنان شمال را به خطر بیندازد، موافقت شود. به نظر میرسد توافق در حال شکلگیری با ایران یک شکست راهبردی است که اسرائیل را در سالهای آینده ناچار به ورود به یک نبرد سیاسی، نظامی و حقوقی خواهد کرد؛ نبردی که تنها یک دولت صهیونیستی گسترده و فراگیر قادر به هدایت آن خواهد بود.»
سطوح تحلیلی و خبری: یک توافق بد برای اسرائیل
روزنامه یدیعوت آحارونوت با عنوان دو کلمهای «توافق بد» واکنش غالب را خلاصه کرده است. آمیت سگال، خبرنگار نزدیک به کابینه نتانیاهو، آن را «توافق بد» خوانده و گفته رژیم باید در برابر فشارهای آمریکا مقاومت کند.
یاکوب ناگل، مشاور امنیت داخلی سابق نیز در مقالهای هشدار داده که ترامپ پیروزی اعلام خواهد کرد، اما مسائل کلیدی مانند موشکهای بالستیک و نیروهای نیابتی ایران حل نشده باقی میماند.
آنا بارسکی خبرنگار و تحلیلگر سیاسی اسرائیلی نیز در معاریو نوشته این تفاهمنامه جنگ را به تأخیر انداخته، اما اهداف ایران را تغییر نداده است. تحلیلگرانی مانند دنی سیترینوویچ نیز توافق را ضربهای به تلاش برای تغییر حکومت در ایران میدانند.
بیشتر انتقادات صهیونیستها حول سه محور اصلی میچرخد: نخست، ناکافی بودن توافق در خلع سلاح کامل برنامه هستهای و موشکی ایران؛ دوم، عدم تضمین قطع حمایت ایران از نیروهای مقاومت منطقهای مانند حزبالله و حماس؛ و سوم، انجام مذاکرات بدون مشورت کافی با تلآویو که آن را نشانه بیتوجهی به منافع امنیتی رژیم میدانند. بسیاری این تفاهم را «توافق بد» مینامند که دستاوردهای ادعایی نظامی را هدر میدهد و آزادی عمل رژیم را محدود میکند.