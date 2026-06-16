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تاریخ‌سازی حاج‌صفی در جام جهانی

احسان حاج صفی به اولین بازیکن تاریخ تیم ملی با تعداد بازی دو رقمی در جام جهانی تبدیل شد.
کد خبر: ۱۳۷۹۵۷۸
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تاریخ‌سازی حاج‌صفی در جام جهانی

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه؛ تیم ملی ایران بلافاصله بعد از گل محمد محبی تصمیم به تغییر در ترکیب خود گرفت و سامان قدوس با خروج از زمین جای خود را به احسان حاج صفی داد و مهدی طارمی نیز بازوبند کاپیتانی را به این فوتبالیست ۳۶ ساله تیم ملی داد تا او رهبری تیم ملی در دقایق باقی مانده مسابقه را در اختیار بگیرد.

به این ترتیب احسان حاج صفی تبدیل به اولین بازیکن تاریخ تیم ملی ایران شد که ۱۰ بازی در رقابت‌های جام جهانی را انجام می‌دهد. او در جام جهانی ۲۰۱۴، ۲۰۱۸، ۲۰۲۲ و حالا ۲۰۲۶ بازی کرده تا یک رکورد تاریخی را در اختیار بگیرد. بازی‌های قبلی او در دوران هدایت تیم ملی توسط کارلوس کی‌روش رقم خورد.

حاج صفی پیش از این ۶۹۵ بازی انجام داده بود و نسبت به علیرضا جهانبخش، نزدیکترین تعقیب کننده خود، برتری تقریبا دو برابری داشت و حالا آمار خود را از هفتصد دقیقه هم عبور خواهد داد و در صورت صعود تیم ملی شانس این را خواهد داشت تا این آمار بازی را چهار رقمی هم بکند.

نکته جالب اینکه حاج صفی در تمام بازی‌های ایران در جام‌های جهانی اخیر به میدان رفته و حالا رکورد خود را در رقابت‌های ۲۰۲۶ نیز حفظ کرد تا پرسابقه‌ترین بازیکن تیم ملی لقب بگیرد و البته مورد اعتماد‌ترین چهره در مهمترین رویداد بین المللی.

حاج صفی در ۹ بازی قبلی خود به عنوان چهره ثابت بازی کرد و همچنین در پنج بازی به عنوان کاپیتان در ترکیب تیم ملی ایران قرار گرفت.

احسان حالا در تعقیب علی دایی و جواد نکونام در صدر جدول پرسابقه‌ترین بازیکنان تاریخ تیم ملی ایران خواهد بود.

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