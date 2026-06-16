سخنگوی وزارت امور خارجه قطر گفت: توافق فعلی میان ایران و آمریکا، تنها یک گام نخست در مسیر دستیابی به توافقی گسترده‌تر در سطح منطقه است. هیچ توجیهی برای حملات اسرائیل به لبنان وجود ندارد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ «ماجد الانصاری» سخنگوی وزارت امور خارجه قطر گفت: توافق فعلی میان ایران و آمریکا، تنها یک گام نخست در مسیر دستیابی به توافقی گسترده‌تر در سطح منطقه است؛ توافقی که هدف آن تضمین ثبات و بازگرداندن امنیت منطقه‌ای عنوان شده است.

وی افزود: ما در روند نزدیک‌کردن دیدگاه‌ها میان تهران و واشنگتن و برای رسیدن به راه‌حل و کاهش اختلاف‌ها میان دو طرف کمک کردیم.

سخنگوی وزارت خارجه قطر همچنین از حضور نمایندگان این کشور در نشست آینده ژنو خبر داد.

او افزود که تلاش‌های قطر بر دستیابی به تفاهم میان طرف‌ها، بازگشت کشتیرانی در تنگه هرمز و استمرار آتش‌بس متمرکز بوده است.

این مقام قطری همچنین اعلام کرد که دوحه در چارچوب میانجی‌گری پاکستان با تمامی طرف‌ها در تماس است و روند رایزنی‌ها همچنان ادامه دارد.

به گفته وی، هدف اصلی قطر، بازگرداندن صلح و امنیت منطقه‌ای به شرایط پیش از آغاز جنگ است و این کشور برای تحقق این هدف به فعالیت‌های دیپلماتیک خود ادامه خواهد داد.

سخنگوی وزارت خارجه قطر ادامه داد که دوحه تلاش‌های خود را برای جلوگیری از بازگشت تنش‌ها و تثبیت شرایط منطقه ادامه خواهد داد.

او همچنین هرگونه پرداخت منابع مالی از سوی قطر به ایران را تکذیب کرد و گفت: هیچ پول قطری در این روند پرداخت نشده و در مقابل، هماهنگی‌هایی در سطح بین‌المللی برای مدیریت پیامد‌های اقتصادی بحران در جریان است.

این مقام قطری افزود که نشست‌ها در چارچوب میانجی‌گری پاکستان برگزار می‌شود و در حال حاضر هیچ جلسه‌ای میان تهران و واشنگتن در دوحه برگزار نمی‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد که امضای یادداشت تفاهم در روز جمعه، نقطه آغاز مذاکراتی سازنده و ثمربخش در آینده باشد.

سخنگوی وزارت خارجه قطر همچنین اعلام کرد که این کشور به میانجی‌گری خود برای حمایت از آتش‌بس در غزه ادامه می‌دهد و هدف آن، اجرای کامل توافق‌های مربوط به این پرونده است.

الانصاری گفت: تلاش‌ها در حال حاضر روی اجرای کامل توافق آتش بس غزه متمرکز است.

او در ادامه با ابراز خوش‌بینی نسبت به روند میانجی‌گری میان آمریکا و ایران، بیان کرد که این مسیر می‌تواند به پایان تنش‌ها و دستیابی به ثبات در منطقه منجر شود.

الانصاری ادامه داد: ما میانجی مستقیم نیستیم، اما طرفی هستیم که از میانجیگری پاکستان حمایت و در چارچوب آن فعالیت می‌کند. امیدواریم امضای یادداشت تفاهم بین ایران و آمریکا منجر به از سرگیری دریانوردی در تنگه هرمز شود.

وی همچنین گفت: هیچ توجیهی برای حملات اسرائیل به لبنان وجود ندارد و ما آنها را نقض حاکمیت ملی این کشور می‌دانیم.

سخنگوی وزارت خارجه قطر تاکید کرد که همه طرف‌های منطقه‌ای از جمله قطر در راستای جلوگیری از شعله ور شدن دوباره جنگ حرکت می‌کنند.

وی افزود: همه موضوعات در یادداشت تفاهم آمریکایی-ایرانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. تشدید تنش در منطقه صلح را در غزه و لبنان و سوریه به ارمغان نخواهد آورد.