تاکید قالیباف و نبیهبری بر توقف جنگ لبنان
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ رسانههای لبنان گزارش دادند که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران و نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان در تماس تلفنی درباره آخرین تحولات لبنان و منطقه رایزنی کردند.
طبق گزارش وبگاه النشره، در این گفتوگو، دو طرف همچنین آخرین تحولات میدانی و سیاسی مرتبط با یادداشت تفاهم میان آمریکا و ایران را بررسی کردند.
قالیباف و بری همچنین به طور ویژه به بررسی بندی از این تفاهم پرداختند که به پایان جنگ رژیم صهیونیستی علیه لبنان مربوط میشود.
بری و قالیباف در ادامه بر این موضوع تأکید کردند که آمریکا، طرفهای ضامن یادداشت تفاهم و جامعه بینالمللی باید مسئولیت خود را برای الزام رژیم صهیونیستی به پایان دادن به جنگ علیه لبنان بر عهده بگیرند.
دو طرف همچنین خواستار توقف تخریب روستاها، احترام به حاکمیت لبنان و خروج فوری رژیم صهیونیستی از اراضی اشغالشده شدند.