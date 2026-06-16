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غول‌های بام منتظر نشسته‌اند

نمایشگاه «غول‌های بام» با آثاری از برخی هنرمندان داخلی در گالری بام برگزار می‌شود.
کد خبر: ۱۳۷۹۵۵۹
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غول‌های بام منتظر نشسته‌اند

به گزارش تابناک، نمایشگاه گروهی «غول‌های بام» از ۲۲ خرداد تا ۲ تیر ۱۴۰۵ در گالری بام تهران برگزار می‌شود. این نمایشگاه با حضور مجموعه‌ای از هنرمندان معاصر، نگاهی تازه به مفهوم «غول» به عنوان نمادی از قدرت، شکوه، آبادانی و خوشبختی دارد؛ موجوداتی که در فرهنگ‌ها و روایت‌های مختلف نه صرفاً به عنوان موجوداتی افسانه‌ای، بلکه به عنوان نشانه‌هایی از نیروی سازنده، محافظت و امید شناخته شده‌اند.

در این نمایشگاه آثار هنرمندانی، چون بهزاد اسلامی، سعید امکانی، مهروز بلادی، شقایق بهبودی، پارسا پاینده، فیروزه صبوری، احسان گرمسیری، علی گلباز، شاهین گلش‌راد، ساغر مسعودی، آریو ناصریان و معصومه یاری به نمایش گذاشته می‌شود.

«غول‌های بام» تلاش دارد با نگاهی معاصر، مرز میان اسطوره، خیال و زندگی امروز را بررسی کند و تصویری متفاوت از این نماد‌های بزرگ ارائه دهد؛ غول‌هایی که می‌توانند استعاره‌ای از توانایی انسان برای ساختن، رشد کردن و رسیدن به آینده‌ای روشن باشند.

غول‌های بام منتظر نشسته‌اند

این نمایشگاه در گالری بام به نشانی تهران، خیابان جنوبی آبادان (عضدی)، خیابان سپند (جعفر شهری)، پلاک ۷۲ برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند هر روز از ساعت ۱۷ تا ۲۱ از آثار بازدید کنند.

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