مقام سابق اروپایی: زنده باد ایران!
کلر دالی، نماینده سابق پارلمان اروپا در صفحه شخصی خود در ایکس دیدگاه خود درباره ایران را مطرح کرد.
کد خبر: ۱۳۷۹۵۵۴| |
3616 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ خانم دالی با انتشار ویدئویی از مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران که با حضور جمع زیادی از طرفداران مکزیکی هنگام سفر به لس آنجلس صورت گرفت در صفحه شخصی خود نوشت: «در جهانی که جنگ و نسلکشی توسط آمریکا و اسرائیل عادیسازی شده و توسط نوکران اروپایی آنها تقویت میشود، ایران به عنوان چراغ امید و مقاومت در هر گوشه از جهان ایستاده است! زنده باد ایران»
گزارش خطا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...