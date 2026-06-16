مقام سابق اروپایی: زنده باد ایران!

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ خانم دالی با انتشار ویدئویی از مراسم بدرقه تیم ملی فوتبال ایران که با حضور جمع زیادی از طرفداران مکزیکی هنگام سفر به لس آنجلس صورت گرفت در صفحه شخصی خود نوشت: «در جهانی که جنگ و نسل‌کشی توسط آمریکا و اسرائیل عادی‌سازی شده و توسط نوکران اروپایی آنها تقویت می‌شود، ایران به عنوان چراغ امید و مقاومت در هر گوشه از جهان ایستاده است! زنده باد ایران»