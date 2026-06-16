جزئیاتی از تفاهم ۱۴ مادهای ایران و آمریکا
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ علاءالدین بروجردی با اشاره به تفاهم ایران و آمریکا گفت: آمریکاییها با فشار نخستوزیر رژیم غاصب کودککش صهیونی به ایران حمله کردند؛ ترامپ اولین رئیسجمهوری بود که زیر بار فشار رژیم صهیونیستی رفت و دچار اشتباه محاسباتی شد.
تسلط ایران بر تنگه هرمز یکی از دستاوردهای جنگ تحمیلی سوم
وی ادامه داد: یکی از دستاوردهای حمله به ایران این بود که ما بر تنگه هرمز مسلط شدیم و سلطه را اعمال کردیم و عملا تنگه را به عنوان یک اهرم فشار علیه آمریکا بستیم و مدیریت هوشمندانه کردیم البته کشورهای دوست، اجازه عبور داشتند و این موضوع به یک محور مهم قدرت جمهوری اسلامی ایران در مقابل آمریکا تبدیل شد.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یادآور شد: در مقابل، آمریکاییها در عکسالعمل، محاصره دریایی را به عنوان یک گزینه انتخاب کردند و مانع حرکت کشتیهای ایرانی و صادرات نفت و بقیه مسائل شدند، اما بستن تنگه آنقدر آثار تخریبی بر اقتصاد آمریکا، اروپا و جهان داشت که از درون آمریکا به خصوص کنگره، فشار گستردهای به ترامپ وارد شد؛ قیمت سوخت در بسیاری از ایالتهای آمریکا تا دو برابر افزایش یافت و نارضایتی افکار عمومی به اوج رسید به همین دلیل ترامپ مجبور شد به هر شکلی با ایران به توافق برسد.
انهدام کلیه پایگاههای آمریکا در منطقه
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم موفق شد کلیه پایگاههای آمریکا در منطقه را منهدم کند و کشورها در منطقه متاثر از حرکت ایران شدند. تلقی دنیا از این جنگ، شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی است و جمهوری اسلامی ایران در چنین شرایطی وارد مذاکره شد.
وی افزود: مذاکرات هم از پاکستان آغاز شد و سپس قطر به عنوان کشوری وارد شد که خیلی علاقهمند به پایان هرچه سریعتر این بحران بود. پاکستان و قطر با چراغ سبز آمریکا و شاید حتی درخواست آمریکاییها ورود پیدا کردند. ما هم توانستیم حداکثر فرصت را برای آزادسازی اموال بلوکه شده و رفع تحریمهای چند ۱۰ ساله آمریکا علیه ایران استفاده کنیم.
بروجردی ادامه داد: البته پس از امضای یادداشت تفاهم که قرار است روز جمعه در سوئیس انجام شود، یک فرصت ۶۰ روزه وجود دارد تا درباره کلیه مسائل به جمعبندی نهایی برسیم.
برداشته شدن محاصره و عبور چندین کشتی
وی یادآور شد: دراین بین، رژیم صهیونی به دنبال حمله به ضاحیه لبنان بود که آقای قالیباف به عنوان رئیس تیم مذاکرهکننده ایرانی اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران مهلت یکماهه را نمیپذیرد و باید محاصره فورا برداشته شود. این موضوع امتیاز مهمی بود که از طرف مقابل گرفته شد.
بروجردی گفت: به همین دلیل شاهد بودیم که چند کشتی ایرانی از مسیر محاصره عبور کردند و عملاً صادرات کشور از سر گرفته شد. این نخستین منفعت جمهوری اسلامی ایران از این تفاهم بود.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: به نظرم عصبانیت رژیم صهیونی و شبکههای ضدانقلاب از این وضعیت نیز ناشی از همین واقعیت است به طوری که یکی از این شبکههای ضدانقلاب عنوان کرد که «ترامپ جام زهر نوشید». این نشان میدهد که ایران برنده این بازی بسیار سخت و آمریکاییها و صهیونیستها، بازنده هستند.
جزئیاتی از تفاهم ایران و آمریکا
وی با اشاره به جزئیات تفاهم ایران و آمریکا گفت: تفاهمنامه ۱۴ مادهای بسیار مهم است و منافع جمهوری اسلامی ایران را به میزان قابل توجهی تامین میکند. البته ما همواره به آمریکاییها بدبینی داشتهایم و ممکن است آنها خلف وعده کرده و به تعهداتشان عمل نکنند که در این صورت ما در جایگاه امروزمان قرار داریم.
بروجردی ادامه داد: آمریکاییها به دلیل برگزاری جام جهانی و انتخابات کنگره ناگزیرند که به تعهداتشان عمل کرده و توافق را اجرا کنند؛ نخستین نشانه اجرای تفاهم نیز حرکت کشتیهای ایرانی از حلقه محاصره بود که چند کشتی ایران به راحتی عبور کردند.
وی با اشاره به یکی دیگر از مفاد این تفاهم اظهار کرد: ما شرایطی را ایجاد کردیم که آنها عملا جبهه مقاومت را به عنوان متحدان راهبردی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت بشناسند. اینکه بند نخست توافق ۱۴ مادهای بر عدم حمله به لبنان است به این معناست که آنها لبنان را به عنوان یکی از مهمترین حلقههای زنجیره جبهه مقاومت به رسمیت شناختهاند و ترامپ این موضوع را پذیرفته است؛ این نکته، بند اول سندی است که قرار است امضا شود.
یکی از عوامل پیروزی انسجام ملی و حضور مردم است
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین با تاکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی گفت: یکی از عوامل اصلی پیروزی، انسجام ملی و حضور مردم در خیابانها بود. با توجه به بیاعتمادی به آمریکا، ضروری است مردم همچنان این محور قدرت را حفظ کنند.
وی ادامه داد: با توجه به ایام محرم و سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، حضور گسترده مردم در مراسم عزاداری و میادین شهرهای مختلف کشور میتواند هم حضور سیاسی و هم عزاداری برای ساحت مقدس سیدالشهدا (ع) باشد.