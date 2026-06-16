به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی؛ بعد از قهرمانی تیم یحیی گل محمدی در لیگ ۲۳، همان شب علیرضا بیرانوند، مرتضی پورعلی گنجی و دانیال اسماعیلی فر مهمان عادل فردوسی‌پور شدند. در مرور اتفاقات فصل وقتی به دربی و اشتباه علی نعمتی در وقت‌های تلف شده و دادن پنالتی که باعث فرار استقلال از شکست شد، رسیدند هر سه یک جمله گفتند که در حافظه فوتبال ایران ماند.

آن روز خیلی‌ها این جمله را به حساب تعارف‌های دوستانه بین فوتبالیست‌ها گذاشتند، در حالی که معمولاً یک هم‌پستی، اینگونه از رقیب خود تعریف نمی‌کند! هر سه ملی پوش پرسپولیس پیش بینی کردند که اگر علی نعمتی در پست اصلی خود یعنی دفاع میانی بازی کند، در جام جهانی بعدی (۲۰۲۶ آمریکا) فیکس تیم ملی خواهد شد.

دیدیم که علی نعمتی بعد از آن حجم فشار، قید پرسپولیس را زد و به فولاد رفت. آنجا در پست اصلی خود یعنی دفاع میانی بازی کرد -که اصلاً برای همان پرسپولیس او را خرید، اما وقتی یحیی گل محمدی نتوانست دفاع چپ پیدا کند، با اصرار او را به سمت چپ برد و تا منافذ تیمش را ببندد- و با چند بازی به تیم ملی دعوت و آنجا هم فیکس شد؛ و حالا در اولین بازی ایران در جام جهانی، علی نعمتی فیکس در تیم ملی بازی کرد تا پیش بینی پرسپولیسی‌ها محقق شود. جالب اینکه نعمتی این اواخر درست مثل پرسپولیس برای پوشش ضعف تیم ملی دفاع چپ هم بازی کرده بود، اما در پست تخصصی خود، حتی موفق به گلزنی هم شد که از بخت بد پرچم آفساید کمک داور بالا رفت.

بعد از این صحنه عکسی به یادگار در تاریخ فوتبال ایران ماند. علی نعمتی که از فرط آه حسرت، با چشم‌های بسته سر به آسمان داشت، سعید عزت اللهی را بلافاصله کنار خود دید تا به او دلداری دهد. درست به مصداق شعر معروف بیا سوته دلان گرد هم آییم که درد سوته دل، دل سوته داند!

در این تیم و در آن لحظه هیچکس بهتر از عزت اللهی حال نعمتی را درک نمی‌کرد. اینکه در اولین حضور خود در جام جهانی و اولین بازی فیکس برای تیم ملی، به میدان بروی و گل بزنی و آن گل بتواند منجر به نتیجه شود، اما مردود اعلام شود. در جام جهانی ۲۰۱۸ که اولین جام جهانی عزت اللهی بود، او برابر اسپانیا گل زد که مردود اعلام شد. ایران باخت، در حالی که با همان گل و مساوی می‌توانست به مرحله بعد صعود کند!

اینجا هم اگر گل نعمتی رد نمی‌شد، حالا با سه امتیاز صدرنشین بودیم. بیایید امیدوار باشیم سرنوشت آن دوره برای این تیم ملی تکرار نشود!