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واکنش محبی بعد از گل دوم؟ فقط یک شادی گل بود

محمد محبی که در دقیقه ۶۴ گل مساوی ایران به نیوزلند را وارد دروازه این تیم کرد، درباره شادی گلش گفت: این چیزی است که از ذهنم آمد و فقط یک شادی گل بود؛ همین.
کد خبر: ۱۳۷۹۵۵۰
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واکنش محبی بعد از گل دوم؟ فقط یک شادی گل بود

مهاجم تیم ملی فوتبال کشورمان توضیح کوتاهی را درباره شادی جنجالی خود پس از به ثمر رساندن گل دوم به نیوزلند ارائه کرد و گفت او فقط یک شادی گل کرده است.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، محمد محبی زننده گل دوم ایران مقابل نیوزلند بود؛ دیداری که بامداد روز سه‌شنبه در گروه G برگزار شد و با تساوی ۲ - ۲ به پایان رسید و پس از پایان بازی برخی شادی گل این بازیکن را عجیب و اهانت آمیز تلقی کردند. جایی که مهاجم ایران دستانش را به مانند اسلحه کرده بود و به اطراف شلیک می‌کرد.

شادی گل محبی مسئله‌ای بود که او را با پرسش رسانه‌ها نیز مواجه کرد و او در پاسخ به این پرسش گفت: پیش هر چیز می‌خواهم از تمامی کسانی که اینجا بودند، تمامی ایرانی‌هایی که در لس‌آنجلس زندگی می‌کنند و برای حمایت از تیم به ورزشگاه آمدند، تشکر کنم. آنها جو خیلی خوبی شکل دادند. در مورد شادی گلم هم باید بگویم این چیزی است که از ذهنم آمد و فقط یک شادی گل بود؛ همین.

زننده گل دوم ایران مقابل نیوزلند درباره مشکلاتی که پیش از آغاز این تورنمنت برای تیم ملی به وجود آمد و همین روی روند آماده‌سازی تیم تأثیر گذاشت، گفت: فکر می‌کنم طبق قوانین باید دو روز پیش از بازی با نیوزیلند به اینجا می‌آمدیم، اما به خاطر وضعیت فعلی صبح روز پیش بازی از تی‌خوآنا به اینجا آمدیم و بعدازظهر تمرین کردیم که باعث خستگی‌مان شد. باید دو روز پیش بازی به اینجا می‌آمدیم و این نوع رفتار عادلانه نیست.

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