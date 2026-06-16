ترامپ: اگر من نبودم، اسرائیل وجود نداشت
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ در دیداری میان تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر و دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا مجموعهای از مواضع سیاسی و اقتصادی درباره روابط دوجانبه، پرونده ایران و تحولات منطقهای مطرح شد.
طبق گزارش الجزیره، امیر قطر در این دیدار اعلام کرد که حجم شراکت تجاری میان دوحه و واشنگتن میتواند به بیش از یک تریلیون دلار برسد و این موضوع را نشانهای از گسترش همکاریهای اقتصادی میان دو کشور دانست.
وی همچنین با اشاره به مذاکرات میان ایران و آمریکا، تأکید کرد که توافق میان تهران و واشنگتن بسیار مهم است، اما همچنان نیازمند ادامه تلاشها و تکمیل جزئیات باقیمانده است. او افزود که در صورت تداوم این روند، میتوان به دستاوردهای مهمی برای منطقه و همچنین ایران امیدوار بود.
در همین راستا، دونالد ترامپ نیز اعلام کرد که توافق با ایران وارد مرحله دوم شده است و این توافق را «عادلانه و مثبت» توصیف کرد.
رئیس جمهور متوهم آمریکا با تاکید بر اینکه به تغییر رژیم اعتقادی ندارد، سالهاست شاهد تغییر رژیمهایی بودهایم که هرگز نتیجه ندادهاند و اذعان کرد که تلاشهایی برای تغییر نظام در ایران در گذشته وجود داشته، اما موفق نبوده است.
به گزارش ایسنا، این برای اولین بار است که رئیس جمهور آمریکا با وجود برنامههای مشترک با رژیم صهیونیستی برای تغییر رژیم و تسلیح برخی گروهها و افراد به این منظور اعتراف میکند که تلاشهایش برای تغییر رژیم در ایران موفق نبوده است.
در بخش دیگری از این دیدار، ترامپ از نقش قطر در مدیریت تحولات اخیر منطقهای تمجید کرد و گفت همکاری با این کشور در زمینه میانجیگری بسیار مثبت و مؤثر بوده است. او همچنین عملکرد دوحه در مدیریت بحرانهای منطقهای را «شجاعانه» توصیف کرد.
رئیسجمهور آمریکا همچنین در ادعایی دیگر اعلام کرد که به رژیم صهیونیستی پیشنهاد داده است مدیریت پرونده حزبالله را به سوریه واگذار کند.
ترامپ با اشاره به تحولات اخیر لبنان، اظهار کرد که به مقامات رژیم صهیونیستی اعلام کرده حمله به بیروت مورد پسند او نبوده و از این رویکرد رضایت ندارد. رئیسجمهور آمریکا در ادامه تأکید کرد که اکنون زمان آن رسیده است که بنیامین نتانیاهو در قبال لبنان مسئولانهتر عمل کند.
او همچنین تاکید کرد که از شیوهای که رژیم صهیونیستی در قبال لبنان در پیش گرفته رضایت ندارد.
ترامپ در بخش دیگری از اظهارات خود به نقش واشنگتن در حمایت از رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: «اگر من نبودم، اسرائیل وجود نداشت.»
رییس جمهور آمریکا در حالی که معلوم نیست بر روی چه نقطهای را مرز زمینی حساب کرده، مدعی شد که ایران و قطر مرز زمینی مشترک دارند و میتوان میان دو کشور تردد کرد.
شایان ذکر است که نزدیکترین فاصله مرزی ایران و قطر حدود ۲۰۰ کیلومتر مرز دریایی است و هیچ مرز زمینی میان دو کشور وجود ندارد.
همچنین امیر قطر در این دیدار تأکید کرد که کشورش آماده است هر زمان که دوستانش درخواست کنند، در مسیر حلوفصل بحرانها و حمایت از روندهای دیپلماتیک نقشآفرینی کند.