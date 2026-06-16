دونالد ترامپ گفت: ما توافق‌مان با ایران را نهایی کرده‌ایم. این توافق باید موفقیت‌آمیز باشد. این موضوع وارد مرحلهٔ دوم می‌شود؛ مرحله‌ای که فکر می‌کنم آسان‌تر خواهد بود.

رئیس‌جمهور آمریکا می‌گوید مرحله دوم مذاکرات با ایران از مرحله نخست توافق راحت‌تر خواهد بود.

به گزارش تابناک، دونالد ترامپ گفت: ما توافق‌مان با ایران را نهایی کرده‌ایم. این توافق باید موفقیت‌آمیز باشد. این موضوع وارد مرحلهٔ دوم می‌شود؛ مرحله‌ای که فکر می‌کنم آسان‌تر خواهد بود.

وی افزود: من به تغییر رژیم اعتقاد ندارم. سال‌هاست که تغییر رژیم‌ها را دیده‌ام و هیچ‌وقت نتیجه نمی‌دهند.

او اظهار کرد: فکر می‌کنم توافق با ایران عادلانه است.

ترامپ در ادامه گفتبه اسرائیل گفتم «بگذارید سوریه حزب‌الله را کنترل کند من فکر می‌کنم آن‌ها بهتر این کار را انجام می‌دهند.»