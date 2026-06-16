ترامپ: مذاکرات در دور دوم آسانتر است
دونالد ترامپ گفت: ما توافقمان با ایران را نهایی کردهایم. این توافق باید موفقیتآمیز باشد. این موضوع وارد مرحلهٔ دوم میشود؛ مرحلهای که فکر میکنم آسانتر خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۷۹۵۴۴| |
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رئیسجمهور آمریکا میگوید مرحله دوم مذاکرات با ایران از مرحله نخست توافق راحتتر خواهد بود.
به گزارش تابناک، دونالد ترامپ گفت: ما توافقمان با ایران را نهایی کردهایم. این توافق باید موفقیتآمیز باشد. این موضوع وارد مرحلهٔ دوم میشود؛ مرحلهای که فکر میکنم آسانتر خواهد بود.
وی افزود: من به تغییر رژیم اعتقاد ندارم. سالهاست که تغییر رژیمها را دیدهام و هیچوقت نتیجه نمیدهند.
او اظهار کرد: فکر میکنم توافق با ایران عادلانه است.
ترامپ در ادامه گفتبه اسرائیل گفتم «بگذارید سوریه حزبالله را کنترل کند من فکر میکنم آنها بهتر این کار را انجام میدهند.»
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