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سوخت‌رسان‌های آمریکایی، اسراییل را ترک کردند

کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد که در پی توافق بین آمریکا و ایران، واشنگتن در حال آماده‌سازی برای خارج کردن برخی از هواپیماهای سوخت‌رسان خود از فرودگاه بن گوریون در روزهای آتی است.
کد خبر: ۱۳۷۹۵۴۲
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سوخت‌رسان‌های آمریکایی، اسراییل را ترک کردند

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ این اقدام پس از تفاهم‌نامه‌ای بین واشنگتن و تهران انجام می‌شود و نشان‌دهنده کاهش نسبی تنش‌های نظامی در خاورمیانه است و استقرار نیرو‌ها بر این اساس تنظیم خواهد شد.

کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی همچنین گزارش کرد، هواپیما‌هایی که قرار است از اراضی اشغالی فلسطین خارج شوند، بخشی از ناوگان سوخت‌رسانی ایالات متحده مستقر در فرودگاه بن گوریون هستند.

در این گزارش همچنین آمده است که خروج برنامه‌ریزی شده برای شنبه و یکشنبه حدود ۲۰ درصد از هواپیما‌های سوخت‌رسان ارتش ایالات متحده مستقر در سرزمین‌های اشغالی را پوشش می‌دهد. پیش از این به مقامات اسرائیلی گفته شده بود که این هواپیما‌ها حداقل تا پایان امسال در فرودگاه بن گوریون باقی خواهند ماند.

هواپیما‌های سوخت‌رسان آمریکا یک دارایی کلیدی برای عملیات نظامی متجاوزانه علیه ایران و ماموریت جنگنده‌ها به شمار می‌رفت. آماده‌سازی برای خروج برخی از آنها ممکن است نشانه‌ای از این باشد که ایالات متحده پس از توافق با ایران، بخشی از تدارکات نظامی خود در منطقه را کاهش می‌دهد.

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