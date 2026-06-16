ارتقای جایگاه ایران در منطقه پس از توافق

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با ارزیابی مثبت از توافق اخیر ایران و آمریکا، این تفاهم را عاملی برای افزایش امید اجتماعی، تقویت جایگاه منطقه‌ای ایران و گشایش در حوزه اقتصاد و معیشت مردم دانست و تأکید کرد که رفع تحریم‌ها و بازگشت ثبات به بازار ارز می‌تواند زمینه‌ساز بهبود شرایط اقتصادی کشور شود.

احمد بخشایش عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، ضمن تحلیل توافق اخیر، آن را نشانه‌ای از تغییر موازنه قدرت به نفع ایران و فرصتی برای عبور از تحریم‌ها و بهبود وضعیت معیشتی مردم دانست.

توافق و صلح؛ محرک امید در فضای اقتصادی کشور

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران، احمد بخشایش با تاکید بر نقش توافق ایران و آمریکا بر امیدبخشی جامعه اظهار داشت: توافق و صلح فارغ از نتایج ملموسی که به دنبال دارد در ذات خود امیدبخش است و همواره نویدبخش امید و اعتماد در میان فعالان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور بوده است.

وی با اشاره به اهمیت تفاهم دیپلماتیک ایران و آمریکا بیان کرد: توافق با ترامپ از این جهت برای کشور حائز اهمیت است که هدف اولیه ترامپ نابودی جمهوری اسلامی بود، اما در نهایت به تفاهم و بازگشایی تنگه هرمز رضایت داد.

وی توافق دو کشور را دستاوردی مثبت برای ایران عنوان و بیان کرد: برخلاف گذشته که آمریکا با حضور ناوگان خود قادر به ساقط کردن دولت‌ها بود، اکنون ایران با تکیه بر قدرت نظامی موشکی و کنترل بر تنگه هرمز، موازنه قدرت را تغییر داده است.

نماینده مردم اصفهان و اردستان در مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر نیز ایران با این توافق قصد دارد در یک بازه ۶۰ روزه تعهدات آمریکا از جمله آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران و لغو تدریجی محاصره اقتصادی را راستی آزمایی کند و پس از پایان دوره ۶۰ روزه، مذاکرات بر سر تقلیل ذخایر اورانیوم ۲۰ درصد آغاز خواهد شد.

بخشایش در ادامه بر لزوم انتشار متن توافق برای جلوگیری از تفسیر‌های نادرست و ایجاد اعتماد عمومی تاکید کرد و گفت: هرچند که پایان جنگ و ایجاد صلح برای مردم دارای اهمیت بیشتری نسبت به انتشار متن توافق است.

ارتقای جایگاه دیپلماتیک ایران پس از توافق صلح

وی همچنین صلح را نقطه آغازی برای بازگشت به ارتباط دوباره با کشور‌های منطقه دانست و بیان کرد: قطعا با امضای تفاهم نامه، سطح ارتباطات دیپلماتیک ایران با کشور‌های منطقه بالاتر از دوران پیش از جنگ قرار خواهد گرفت، چراکه کشور‌های همسایه پیش‌تر تصور می‌کردند ایران در حال فروپاشی است، اما اکنون به دلیل قدرت نرم و سخت ایران، به سمت تعامل و برقراری ارتباط دیپلماتیک حرکت کرده‌اند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اثرات صلح و توافق بر رشد ارزش پول ملی و بهبود وضعیت معیشتی مردم عنوان کرد: متاسفانه کاهش ارزش پول ملی موجب تضعیف انسجام ملی و بروز تنش‌های اجتماعی در کشور شده است.

از طرفی بخش بزرگی از مشکلات ارزی در کشور ناشی از فعالیت «تراستی‌ها» و عدم بازگشت ارز حاصل از فروش نفت به بانک مرکزی است.

بخشایش افزود: این در حالی است که با رفع تحریم‌ها و امکان تجارت مستقیم بانکی و همچنین بازگشت ارز به بانک مرکزی، ثبات به بازار ارز بازگشته و معیشت مردم نیز بهبود پیدا خواهد کرد.

وی در ادامه تاکید کرد: دولت باید توانمندی خود را بهبود معیشت مردم و حفظ ارزش پول ملی به اثبات برساند تا مشروعیت و ثبات خود را در ذهن جامعه حفظ کند. در غیر این صورت، نارضایتی‌های اقتصادی به نارضایتی‌های سیاسی و در نهایت «فتنه» تبدیل خواهد شد.

نماینده مردم اصفهان و اردستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش کلیدی گشایش ارتباطات دیپلماتیک بر روش‌های سیاست داخلی عنوان کرد: برخلاف دیدگاه‌های سنتی که سیاست خارجی و داخلی را جدا از یکدیگر می‌دانند، اما سیاست خارجی به‌ویژه در جنگ‌های اخیر مستقیماً بر سیاست داخلی اثرگذار است.

نمونه بارز این موضوع قدرت چانه زنی ایران است که با استفاده از اهرم‌های فشار مانند تنگه هرمز و کانال‌های دیتای زیر دریا، توانسته است در برابر تحریم‌ها مقابله به‌مثل کند.