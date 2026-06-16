یورش صهیونیستها به آرامگاه حضرت یوسف
تعدادی از شهرکنشینان صهیونیست بامداد امروز سهشنبه با حمایت گسترده نظامیان رژیم اشغالگر به آرامگاه حضرت یوسف (ع) در شرق شهر نابلس یورش بردند.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، گزارشها حاکی است که شهرکنشینان صهیونیست اقدام به رقص و آواز خوانی در این آرامگاه کردند.
منابع محلی از استقرار گسترده نظامیان رژیم اشغالگر در منطقه خبر دادند. گزارشها حاکی است یک دستگاه بولدوزر نظامی نیز آنان را همراهی میکرد.
روز گذشته نیز شهرکنشینان صهیونیست به روستای برقا واقع در شرق رام الله یورش برده و مسجد النور و یک دستگاه خودرو را به آتش کشیدند و برخی از نمازگزاران را به محاصره خود در آوردند.
شهرکنشینان صهیونیست همچنین به کوه «طاروسا» در منطقه «دورا» در جنوب الخلیل واقع در کرانه باختری نیز یورش بردند و اقدام به نصب چادر در این منطقه کردند.
پایگاه خبری عبریزبان واینت دیروز در گزارشی در این رابطه اعلام کرد؛ شماری از فعالان مدافع حقوق بشر که برای جلوگیری از حملات شهرکنشینان صهیونیست در منطقه حلحول در کرانه باختری تجمع کرده بودند، بهشدت از سوی این شهرکنشینان مضروب شدند و خودروهای آنها آسیب دید.
یکی از این فعالان اعلام کرد: ما در اینجا حضور پیدا میکنیم چون اگر ما نباشیم و بهدلیل حضور ما ارتش اسرائیل حضور پیدا نکند، کشاورزان فلسطینی بهسادگی در اینجا کشته خواهند شد و این مسئلهای غمانگیز و یک تراژدی تأسفبار است.
بهنوشته این رسانه عبریزبان؛ در جریان درگیری شهرکنشینان صهیونیست با این افراد، 10 فعال مورد تهاجم قرار گرفتند و تیم رسانهای شبکه سیانان هم که برای ثبت این درگیری در محل حاضر شده بودند، بهشدت مورد ضربوشتم قرار گرفتند و آسیب دیدند.