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آغاز ثبت‌نام سفرهای عتبات عالیات در ماه محرم

معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت اعلام کرد: متقاضیان می‌توانند برای اعزام در دهه نخست محرم، ایام تاسوعا و عاشورای حسینی و سایر روزهای این ماه از طریق سامانه عتبات نام‌نویسی کنند.
کد خبر: ۱۳۷۹۵۲۳
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آغاز ثبت‌نام سفرهای عتبات عالیات در ماه محرم



به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت اعلام کرد: متقاضیان می‌توانند برای اعزام در دهه نخست محرم، ایام تاسوعا و عاشورای حسینی و سایر روزهای این ماه از طریق سامانه عتبات نام‌نویسی کنند.

ظرفیت‌های اعزام برای تمامی ایام ماه محرم از جمله دهه نخست، تاسوعا و عاشورای حسینی در سامانه عتبات بازگشایی شده و متقاضیان می‌توانند نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

ثبت‌نام زائران از طریق سامانه atabatorg.haj.ir انجام می‌شود و متقاضیان می‌توانند متناسب با برنامه و شرایط خود، بسته‌های متنوع سفر را انتخاب کنند.

اعزام‌ها به صورت زمینی و هوایی انجام خواهد شد و بسته‌های سفر از یک روز تا ۱۰ روز برای متقاضیان در نظر گرفته شده است.

در صورت استقبال متقاضیان، امکان اعزام روزانه تا پنج هزار نفر به عتبات عالیات فراهم است.

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سفر به عتبات ماه محرم تاسوعا عاشورا ثبت نام
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