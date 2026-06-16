آغاز ثبتنام سفرهای عتبات عالیات در ماه محرم
معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت اعلام کرد: متقاضیان میتوانند برای اعزام در دهه نخست محرم، ایام تاسوعا و عاشورای حسینی و سایر روزهای این ماه از طریق سامانه عتبات نامنویسی کنند.
کد خبر: ۱۳۷۹۵۲۳| |
1738 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت اعلام کرد: متقاضیان میتوانند برای اعزام در دهه نخست محرم، ایام تاسوعا و عاشورای حسینی و سایر روزهای این ماه از طریق سامانه عتبات نامنویسی کنند.
ظرفیتهای اعزام برای تمامی ایام ماه محرم از جمله دهه نخست، تاسوعا و عاشورای حسینی در سامانه عتبات بازگشایی شده و متقاضیان میتوانند نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
ثبتنام زائران از طریق سامانه atabatorg.haj.ir انجام میشود و متقاضیان میتوانند متناسب با برنامه و شرایط خود، بستههای متنوع سفر را انتخاب کنند.
اعزامها به صورت زمینی و هوایی انجام خواهد شد و بستههای سفر از یک روز تا ۱۰ روز برای متقاضیان در نظر گرفته شده است.
در صورت استقبال متقاضیان، امکان اعزام روزانه تا پنج هزار نفر به عتبات عالیات فراهم است.
گزارش خطا
چرا احیای اسلام و انسانیت با وقیحانهترین جنایت یزید رقم خورد؟/کنایه علامه جعفری به غربیها و سبک زندگیشان
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...