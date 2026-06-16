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نشست کاروان اعزامی به بازی‌های آسیایی

دومین نشست هماهنگی و بررسی آخرین وضعیت کاروان اعزامی جمهوری اسلامی ایران به بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا با حضور مسئولان بخش‌های مختلف برگزار شد.
کد خبر: ۱۳۷۹۵۲۰
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نشست کاروان اعزامی به بازی‌های آسیایی

دومین نشست هماهنگی و بررسی آخرین وضعیت کاروان اعزامی جمهوری اسلامی ایران به بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا با حضور مسئولان بخش‌های مختلف برگزار شد.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، در ابتدای این نشست دکتر اصغر رحیمی، سرپرست کاروان اعزامی به بازی‌های آسیایی آیچی–ناگویا، گزارشی از آخرین مباحث کلان و مدیریتی در خصوص روند هماهنگی‌های صورت گرفته میان کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان پیرامون ترکیب نهایی کاروان ارائه کرد. وی با ابراز امیدواری نسبت به نهایی شدن هرچه سریع‌تر فهرست ورزشکاران و تیم‌های اعزامی، اعلام کرد با مشخص شدن ترکیب نهایی کاروان، برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات اجرایی بخش‌های مختلف با سرعت و دقت بیشتری دنبال خواهد شد.

در ادامه، دکتر رضا شجیع رئیس مرکز نظارت بر تیم‌های ملی، گزارشی از آخرین وضعیت فنی رشته‌های اعزامی ارائه کرد و در خصوص برگزاری کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی ویژه مربیان تیم‌های اعزامی به بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا توضیحاتی را مطرح نمود.

همچنین مسئولان کمیته‌های مختلف کاروان اعزامی در حوزه‌های پزشکی ورزشی و تعداد و نحوه خدمات دهی، امور بین‌الملل، تشریفات، پشتیبانی و تدارکات، امور مالی، روابط عمومی، حمل‌ونقل، اسکان و سایر بخش‌های مرتبط، گزارشی از اقدامات انجام شده، برنامه‌های پیش رو و چالش‌های موجود ارائه کردند.

در ادامه جلسه، موضوعات مرتبط با امور پزشکی ورزشی، البسه کاروان، بلیت و نحوه اعزام اعضا، آخرین موارد اعلامی از سوی کمیته برگزاری بازی‌ها، تشریفات، پشتیبانی و تدارکات، امور رسانه‌ای و سایر مسائل اجرایی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم در خصوص هر یک از موارد اتخاذ شد.

در این نشست بر ضرورت هماهنگی و تعامل هرچه بیشتر میان بخش‌های مختلف کاروان تأکید شد و مقرر گردید جلسات مشترکی با سرپرستان تیم‌های اعزامی برگزار شود تا ضمن تشریح آخرین روند اجرایی و هماهنگی‌ها، نقطه‌نظرات، پیشنهاد‌ها و دغدغه‌های مسئولان تیم‌ها نیز مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

در این نشست اصغر رحیمی سرپرست کاروان، رضا شجیع رئیس مرکز نظارت بر تیم‌های ملی، مرتضی ضرابی (پشتیبانی و تدارکات)، مسعود حمیدی (تشریفات)، عاطفه اسلامیان (امور بین‌الملل)، محمود عبدالهی (روابط عمومی)، احمد بابایی (امور مالی) و فاطمه موسوی‌زاده (امور بین‌الملل) حضور داشتند.

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بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا کمیته ملی المپیک ورزشکاران اصغر رحیمی
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