به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ بنابر اعلام پزشکی قانونی در سال گذشته ۱۹ هزار و ۵۴۰ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند که سه هزار و ۴۴۲ نفر از آنان جوانان ۱۸ تا ۲۴ ساله بودند، این گروه سنی در سال گذشته بیشترین تعداد تلفات تصادفات را داشته است.

بر اساس آمار‌های موجود از تفکیک سنی کشته‌های تصادفات سال گذشته، پس از گروه سنی ۱۸ تا ۲۴ سال، بیشترین تعداد تلفات از کل موارد، به ترتیب مربوط به گروه سنی ۳۰ تا ۳۹ سال با سهم ۱۵.۴ درصدی و ۴۰ تا ۴۹ سال با سهم ۱۴.۲ درصدی بوده است.

در این مدت ۸.۹ درصد تلفات تصادفات افراد ۱۱ تا ۱۷ سال و ۴.۴ درصد نیز کودکان ۱۰ ساله و پایین‌تر بودند.

ضربه به سر؛ همچنان علت اصلی مرگ در تصادفات است

در حوادث رانندگی دلایل متعددی منجر به مرگ افراد می‌شود، اما مطابق آمارها، همچنان مهم‌ترین علت فوت با بیشترین قربانی، شکستگی جمجمه و آسیب مغزی ناشی از ضربه به سر است.

در سال گذشته (۱۴۰۴)، ۴۱.۲ درصد از درگذشتگان تصادفات به دلیل شکستگی جمجمه و آسیب مغزی جان باخته‌اند. پس از آن صدمات متعدد بدنی با ۲۹.۸ درصد از کل تلفات بیشترین علت مرگ در حوادث رانندگی است.

به گزارش سایت سازمان پزشکی قانونی، از آنجا که تعداد قابل توجهی از متوفیات حوادث رانندگی، جوانان در گروه سنی پایین هستند و همچنین تعداد بالایی از تصادفات منجر به مرگ با خودروی سواری و یا موتورسیلکت اتفاق افتاده است، دکتر علی ضیایی مدیرگروه بررسی صحنه جرم سازمان با توجه به ملاحظات خود و موارد ارجاعی به مراکز تشریح پزشکی قانونی، توجه به نکات زیر را برای پیشگیری از مرگ در حوادث رانندگی ضروری می‌داند:

- در بسیاری از موارد عوامل مرتبط به رانندگی یعنی داشتن سرعت غیرمجاز، سبقت‌های غیرمجاز و عدم توجه به جلو منجر به بروز حوادث رانندگی و به دنبال آن مرگ راننده، سرنشینان خودرو و یا عابرین می‌شود، پس لازم است رانندگان شیوه رانندگی خود را با توجه به قوانین و اصول صحیح رانندگی اصلاح کنند تا از بروز حوادث جلوگیری شود.

- داشتن کلاه ایمنی استاندارد برای راکب موتور سیکلت و سرنشین آن ضروری است. چرا که عمده موتورسواران با ضربه به سر جان می‌بازند.

- بستن کمربند ایمنی برای راننده و سرنشینان خودرو الزامی است؛ به ویژه در سرعت‌های بالا، سرنشینان عقب هم باید حتما کمربند خود را ببندند.

- در سرعت‌های بالا در صورت بروز تصادف، احتمال پرت شدن افراد از شیشه به بیرون خودرو و به دنبال آن، مرگ وجود دارد. بستن کمربند ایمنی از این اتفاق جلوگیری می‌کند.

- حتما برای کودکان از صندلی کودک مناسب در حالیکه با کمربند ایمنی بسته می‌شود، استفاده شود.

- هرگز به کودکان اجازه ندهید در هنگام رانندگی سر و یا دست خود را از خودرو بیرون بیاورند.

- کودکان هرگز بین دوصندلی عقب و جلو نایستند و از در آغوش گرفتن کودکان خردسال توسط سرنشین جلو، خودداری شود.

- در‌های خودرو حتما به قفل کودک مجهز باشد.

- در صورت مصرف دارو‌های خواب آور به هیچ وجه رانندگی نکنید.

- در صورت رانندگی در شب حتما سرعت خودرو متناسب با ساعات شب تنظیم شود و در صورت رانندگی در روز به ویژه در ساعاتی که تابش مستقیم نور آفتاب در مسیر حرکت خودرو وجود دارد، از عینک آفتابی مناسب استفاده شود.

- با توجه به اینکه آمار‌ها نشان می‌دهد بیشترین تلفات تصادفات مربوط به جوانان است، به هموطنان جوانمان توصیه می‌شود حتما اصول ایمنی را رعایت کنند و پس از کسب مهارت‌های لازم و اطمینان از تسلط به رانندگی با خودرو، اقدام به رانندگی کنند.

- استفاده از مشروبات الکلی، مواد روانگردان و محرک در هنگام رانندگی بسیار خطرناک است. استفاده از این مواد علاوه بر اینکه زمینه ساز حرکات خطرناک در رانندگی است، می‌تواند زمان واکنش را در هنگام مواجهه با خطر طولانی کند که بسیار حادثه آفرین خواهد بود.

بر اساس آمار‌های سازمان پزشکی قانونی کشور، متاسفانه تعداد قابل توجهی از قربانیان حوادث رانندگی افراد جوانی هستند که در سن فعالیت، تولید و سازندگی قرار دارند و از دست رفتن این نیرو‌های جوان نه تنها خسارت‌های جبران‌ناپذیری معنوی و عاطفی برای خانواده‌ها به همراه دارد، بلکه هزینه‌های سنگینی را نیز به کشور تحمیل می‌کند. امید است نهاد‌های مسئول با اتخاذ تدابیر مؤثر در حوزه ایمنی جاده‌ها، فرهنگ‌سازی، آموزش و نظارت بر قوانین راهنمایی و رانندگی، برای کاهش آمار این تلفات و حفظ سرمایه‌های آینده کشور اقدامات جدی‌تری انجام دهند.