وزش باد شدید در تهران

اداره کل هواشناسی استان تهران از وزش باد شدید گاهی با گرد و خاک طی امروز (۲۶ خرداد) و تداوم آن با شدت کمتر در روزهای آینده خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ بر پایه واکاوی الگو‌های همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا کمی ابری در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

امروز (۲۶ خرداد) در سطح استان به‌ویژه در نیمه جنوبی و غربی در بعضی ساعات عصر و شب وزش باد شدید گاهی با گرد و خاک مورد انتظار است. این شرایط در روز‌های آتی نیز با شدت کمتر پیش‌بینی می‌شود.

از امروز تا پنجشنبه (۲۶ تا ۲۸ خرداد) در دامنه‌ها و ارتفاعات در ساعات بعد از ظهر رشد ابر گاهی بارش پراکنده با احتمال رگبار و رعد و برق مورد انتظار است.

امروز کاهش نسبی دما و از روز پنجشنبه تا شنبه (۲۸ تا ۳۰ خرداد) روند افزایش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

آسمان تهران فردا (۲۷ خردادماه) صاف از بعد از ظهر افزایش باد با حداقل دمای ۲۲ و حداکثر دمای ۳۴ درجه سانتیگراد و طی پنجشنبه (۲۸ خردادماه) صاف از بعد از ظهر افزایش باد گاهی وزش باد شدید و احتمال گرد و خاک با حداقل دمای ۲۴ و حداکثر دمای ۳۵ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.