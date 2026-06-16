وزش باد شدید در تهران
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا کمی ابری در بعضی ساعتها همراه با افزایش ابر و وزش باد پیشبینی میشود.
امروز (۲۶ خرداد) در سطح استان بهویژه در نیمه جنوبی و غربی در بعضی ساعات عصر و شب وزش باد شدید گاهی با گرد و خاک مورد انتظار است. این شرایط در روزهای آتی نیز با شدت کمتر پیشبینی میشود.
از امروز تا پنجشنبه (۲۶ تا ۲۸ خرداد) در دامنهها و ارتفاعات در ساعات بعد از ظهر رشد ابر گاهی بارش پراکنده با احتمال رگبار و رعد و برق مورد انتظار است.
امروز کاهش نسبی دما و از روز پنجشنبه تا شنبه (۲۸ تا ۳۰ خرداد) روند افزایش نسبی دما پیشبینی میشود.
آسمان تهران فردا (۲۷ خردادماه) صاف از بعد از ظهر افزایش باد با حداقل دمای ۲۲ و حداکثر دمای ۳۴ درجه سانتیگراد و طی پنجشنبه (۲۸ خردادماه) صاف از بعد از ظهر افزایش باد گاهی وزش باد شدید و احتمال گرد و خاک با حداقل دمای ۲۴ و حداکثر دمای ۳۵ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.