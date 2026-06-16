مردی که در جریان یک درگیری و با انگیزه انتقام‌گیری، با سلاح شکاری اقدام به تیراندازی کرده و به اشتباه فرد دیگری را هدف قرار داده بود، کمتر از ۷۲ ساعت پس از وقوع جنایت توسط کارآگاهان پلیس آگاهی کرمان شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ رئیس پلیس آگاهی استان کرمان از شناسایی و دستگیری عامل یک فقره قتل در کمتر از ۷۲ ساعت پس از وقوع جرم خبر داد.

سرهنگ میرحبیبی در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر وقوع یک مورد قتل و مجروحیت یک نفر دیگر در یکی از محله‌های حاشیه شهر کرمان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم‌های تخصصی پلیس آگاهی با حضور در محل جرم و انجام اقدامات فنی، اطلاعاتی و میدانی، تحقیقات خود را آغاز کردند و با بررسی سرنخ‌های موجود، هویت عامل اصلی این جنایت را شناسایی کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمان ادامه داد: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد متهم در پی اختلافات و درگیری‌های قبلی میان تعدادی از جوانان و با انگیزه انتقام‌جویی، به همراه چند نفر از دوستان خود و با استفاده از یک دستگاه خودرو به محل موردنظر مراجعه کرده است.

وی گفت: متهم با در اختیار داشتن یک قبضه سلاح شکاری، به سمت فردی که تصور می‌کرد از طرف‌های درگیری قبلی است، تیراندازی کرد، اما به دلیل اشتباه در شناسایی هدف، فرد دیگری را مورد اصابت گلوله قرار داد.

سرهنگ میرحبیبی خاطرنشان کرد: فرد مجروح بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد و در جریان این حادثه یک نفر دیگر نیز مصدوم شد. عامل تیراندازی پس از ارتکاب جرم به همراه همدستان خود از محل متواری شده بود که با اقدامات تخصصی کارآگاهان، در کمتر از ۷۲ ساعت شناسایی و دستگیر شد.

تحقیقات تکمیلی پلیس برای روشن شدن ابعاد دیگر این پرونده و بررسی نقش سایر افراد مرتبط با این حادثه ادامه دارد.