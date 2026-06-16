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نفتالی بنت: اهداف اسرائیل در جنگ محقق نشد

نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی اذعان کرد اهداف اصلی این رژیم در جنگ علیه ایران محقق نشده است.
کد خبر: ۱۳۷۹۴۹۹
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نفتالی بنت: اهداف اسرائیل در جنگ محقق نشد

نفتالی بنت،‌ نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی اذعان داشت: دستاوردهایی در جنگ علیه ایران به دست آمده، اما  هنوز سه هدف اصلی که توسط کابینه اسرائیل تعیین شده بود، محقق نشده است؛ برنامه هسته‌ای ایران و سامانه موشک‌های بالستیک آن برچیده نشده و کارخانه‌های تولید آن همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، بر اساس گزارش النشره، وی در ادامه افزود منافع شخصی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی بر جایگاه بین‌المللی این رژیم تأثیر منفی گذاشته است و این تأثیر به‌ویژه در روابط این رژیم با ایالات متحده و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مشهود بوده است.

نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: در برابر ایران، ما باید دکترین «اختاپوس» را که در دولت خودمان آغاز به اجرا کرده بودیم، به‌طور کامل فعال کنیم.

نفتالی بنت که یکی از تندروترین چهره‌های ضدایرانی، جنگ‌طلب و حامی فتنه‌انگیزی علیه ایران است، گفت: «از یک سو باید مانع دستیابی ایران به توانایی هسته‌ای شد و از سوی دیگر باید با استفاده از ابزارهای سیاسی، اقتصادی، فناوری و نظامی، فروپاشی نظام را تسریع کرد.»

وی در اظهاراتی مضحک گفت: «شمارش معکوس برای تغییر نظام ایران از لحظه‌ای آغاز می‌شود که دولت اسرائیل تغییر کند.»

نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی در پایان اظهار داشت: به زودی مردم اسرائیل رهبری جدیدی را انتخاب خواهند کرد - پرانرژی، قاطع و حرفه‌ای - که امنیت را به اسرائیل باز خواهد گرداند و با تمام وجود از شما، شهروندان اسرائیل، مراقبت خواهد کرد.

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