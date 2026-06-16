در بیست‌وسومین دوره جایزه ملی تعالی سازمانی از فولاد مبارکه به دلیل عملکرد مثبت و بهبودهایی که موجب افزایش قابل توجه امتیاز این مجموعه در ارزیابی‌ها شده، تقدیر به عمل آمد.

در آیین اختتامیه بیست‌وسومین دوره جایزه ملی تعالی سازمانی، با اهدای تندیس زرین به سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه، از این مجموعه به دلیل عملکرد مثبت و بهبودهایی که موجب افزایش قابل توجه امتیاز این مجموعه در ارزیابی ها شده است، تقدیر بعمل آمد.

به گزارش تابناک، فولاد مبارکه با کسب امتیاز ۷۳۰ موفق به دریافت ششمین تندیس زرین تعالی شد و به‌عنوان شرکت سرآمد ایران و تنها عضو باشگاه ۷۰۰ امتیازی‌ها در حوزه تعالی سازمانی شناخته شد؛ امتیازی که در سطح این ارزیابی بسیار بالا بوده و در این دوره نیز فاصله‌ای معنادار با سایر شرکت‌کنندگان ایجاد کرده است.

این موفقیت ارزشمند که نشان‌دهنده بهبود مستمر و بلوغ مدیریتی فولاد مبارکه است را به همکاران پرتلاش و کلیه ذینفعان و شرکای کسب و کار این مجموعه تبریک عرض می‌کنیم.