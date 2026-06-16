قاآنی: جبهه مقاومت در سختترین شرایط میایستد
سردار اسماعیل قاآنی اظهار داشت: موضوع مقاومت در منطقه، به لطف الهی، ریشه در ابتدای انقلاب اسلامی دارد؛ از همان زمانی که حضرت امام (ره) فرمان تشکیل هستههای مقاومت در سرتاسر عالم را صادر کردند. پس از ایشان نیز، امام شهید ما با صلابت، این خط را دنبال کردند و این هستهها به تدریج به جریانات مقاومت تبدیل شدند. این جریانات با هم پیوند خوردند و «محور مقاومت» را شکل دادند؛ موضوعی که از همان زمان تاکنون، به شدت امریکا، استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی را نگران کرده است.
به گزارش تابناک به نقل از جوان آنلاین: فرمانده نیروی قدس سپاه افزود: امروز آمریکا به خوبی میداند –و رژیم صهیونیستی حتی بهتر از آمریکا درک میکند– که آن جریانی که در سختترین شرایط مقابل آنها ایستاده و مبارزه میکند و از میدان خارج نمیشود، همین «مقاومت» است. این دوره، خود اثباتکننده این حقیقت بود؛ از طوفانالاقصی تا به امروز، هر چه فشار آوردند، بیسابقهترین فشارها را اعمال کردند، بیشترین تخریبها را انجام دادند و هولناکترین جنایات را در فلسطین و لبنان عزیز مرتکب شدند، اما شما یک گروه از جریانات مقاومت را نمیبینید که از میدان خارج شده باشد. این ایستادگی، به شدت دشمنان را ترسانده است.
سردار قاآنی ادامه داد: آنها برای مقاومت برنامه داشتند و فکر میکردند این جنگ، فرصتی است تا با مقاومت درگیر شوند اما خبر نداشتند که از مدتها قبل که این برادرانِ مقاومِ ما احساس خطر میکردند، وقتی کنار هم جمع میشدند، حتی بدون حضور ما همگی بر این باور بودند و میگفتند: «در نبرد با آمریکا ما باید پیشقدم باشیم و نگذاریم جمهوری اسلامی دچار مشکل شود.» این تصمیمِ خودِ آنها بود، بدون اینکه کسی حتی یک کلمه از آنها خواسته باشد.
وی اجزای جبهه مقاومت را پیشقدم مبارزه در جنگ تحمیلی دانست و گفت:انصافا کل محور مقاومت در جنگ اخیر قدرتمندانه درخشید.
سردار قاآنی با بیان اینکه حزبالله لبنان ۱۰۴ روز در جنگ تحمیلی سوم دوشادوش ایران جنگید افزود: حزب الله جمع شدنی نیست، کسی نمیتواند مقابل حزبالله لبنان ایستادگی کند.
وی تاکید کرد: حزبالله لبنان کل جامعه شیعه و بخش قابل توجهی از جامعه غیر شیعه لبنان است و هرآنچه از حزبالله لبنان دیدهاید تنها نوک کوه یخ است.
فرمانده نیروی قدس سپاه با بیان اینکه دشمن آمریکایی - صهیونی هرجا با مقاومت درگیر شد آبرویی برایش نماند گفت: بابالمندب یکی از برگهای برنده جبهه مقاومت است و اگر لازم باشد برگهای دیگری هم رو میشود.
وی افزود: بابالمندب مثل موم در دست بچههای حزبالله، انصارالله و یمن و حتی برخی از فرزندان مقاومت که یمنی هم نیستند، است.
سردار قاآنی خاطرنشان کرد: برخی از مجهزترین ناوهای آمریکایی که قصد عبور از دریای سرخ را در زمان جنگ داشتند، نزدیک به دو هفته در حدفاصل یمن تا جده رفت و آمد داشت تا تصمیم بگیرد میتواند از آنجا عبور کند یا خیر که در نهایت جرات نکرد عبور کند.
فرمانده نیروی قدس سپاه با بیان اینکه جنگ تحمیلی سوم آمریکا را بیاعتبار کرد، گفت: روند فروپاشی رژیم صهیونی پس از جنگ تحمیلی سوم قوت گرفته است.
سردار قاآنی با بیان اینکه هیات مذاکرهکننده ایران به محض تجاوز رژیم صهیونی به لبنان با اقتدار با دشمن و واسطهها برخورد کرد اظهار داشت: ایستادگی در قضیه لبنان ثابت کرد مردان میدان نبرد و دیپلماسی از جنس مقاومت هستند.