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قتل پدر با مسمومیت برای تصاحب اموالش

مردی که توسط خانواده‌اش متهم شده پدرشان را مسموم کرده و به قتل رسانده است، در دادگاه با درخواست قصاص از سوی خواهران و برادرش مواجه شد.
کد خبر: ۱۳۷۹۴۷۵
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قتل پدر با مسمومیت برای تصاحب اموالش

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ تحقیقات با مرگ مشکوک مردی در بیمارستانی در جنوب تهران آغاز شد. مرد ۷۵ ساله در خانه حالش بد شده و توسط فرزندانش به بیمارستان منتقل شده بود. پزشکان برای نجات جان او تلاش کردند که بی‌اثر بود و فوت کرد.

یکی از فرزندان این مرد در تحقیقات از برادر بزرگش شکایت کرد و گفت برادرم برای تصاحب اموال پدرمان به او شربت متادون داده و مرگش را رقم زده است.

پس از این ادعا جسد با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد که پزشکان با معاینه جسد مرگ بر اثر مسمومیت با متادون را تایید کردند.

به این ترتیب پسر بزرگ خانواده دستگیر شد و با تکمیل تحقیقات، پرونده برای محاکمه به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد.

در این جلسه یک پسر و ۳ دختر مقتول برای برادرشان قصاص خواستند و ۲ دختر دیگر خانواده او را بخشیدند.

پسر کوچک خانواده گفت: برادرم در شیر متادون ریخته و آن را به پدرمان داده بود. آن روز پدرمان بعد از خوردن شیر مسموم به مغازه‌اش رفت و ۲ ساعت بعد حالش بد شد و به خانه آمد. او را به بیمارستان رساندیم، اما بر اثر شدت مسمومیت جان باخت.

سپس متهم در جایگاه ایستاد و با رد اتهامش گفت: من دلیلی برای قتل پدرم نداشتم. متادون در خانه بوده و پدرم اشتباهی آن را خورده و مسموم شده بود. هیچ عمدی در این ماجرا وجود نداشت.

پس از رسیدگی به این پرونده، قضات برای تصمیم‌گیری وارد شور شدند.

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