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ترافیک سنگین در برخی محورهای ورودی تهران

جانشین پلیس راه راهور فراجا از ترافیک سنگین در برخی محورهای منتهی به پایتخت خبر داد و گفت: جاده قدیم کرج–چالوس در محدوده کرج تا شهرستانک تا روز چهارشنبه ۲۷ خرداد به دلیل اجرای عملیات عمرانی، روزانه به مدت پنج ساعت مسدود است.
کد خبر: ۱۳۷۹۴۶۲
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ترافیک سنگین در برخی محورهای ورودی تهران

به گزارش تابناک به نقل از پلیس راهور فراجا، سرهنگ سیاوش محبی روز سه‌شنبه با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور اظهار کرد: هم‌اکنون در آزادراه قزوین–کرج–تهران در محدوده پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و همچنین محدوده وردآورد، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در آزادراه ساوه–تهران از محدوده نسیم‌شهر تا عوارضی تهران و همچنین در برخی مقاطع محور شهریار–تهران نیز ترافیک پرحجم و سنگین جریان دارد.

جانشین پلیس راه راهور فراجا درباره وضعیت محور‌های شمالی کشور گفت: تردد در محور‌های چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیر‌های رفت و برگشت روان است و هیچ‌گونه مداخله جوی در این محور‌ها گزارش نشده است.

محبی با اشاره به اجرای عملیات عمرانی در محور کرج–چالوس خاطرنشان کرد: جاده قدیم کرج–چالوس در محدوده کرج تا شهرستانک از ۲۴ تا ۲۷ خردادماه، همه‌روزه از ساعت ۹ تا ۱۴ مسدود است و رانندگان می‌توانند از آزادراه تهران–شمال به عنوان مسیر جایگزین استفاده کنند.

وی همچنین از تداوم انسداد کنارگذر شمالی اراک در هر دو مسیر رفت و برگشت خبر داد و از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها و محدودیت‌های ترافیکی مطلع شوند.

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ترافیک پلیس راهور محور کرج چالوس
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